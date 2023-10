Ngày 31-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế-xã hội. Hàng loạt vấn đề, trong đó nhiều vấn đề liên quan đến ngành y tế, được nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) quan tâm.



ĐBQH Nguyễn Thị Ngọc Xuân phát biểu thảo luận

ĐB Nguyễn Thị Ngọc Xuân (Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương) cho biết cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo khắc phục cho được tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Đồng thời, cần có cơ chế chi trả lại chi phí cho người dân khi phải tự mua vật tư y tế bên ngoài. "Đối với những loại có trong danh mục được thanh toán bảo hiểm y tế, thiếu thuốc, vật tư y tế không phải do lỗi của người dân mà do cơ quan nhà nước. Do đó, nhân dân cần cơ chế bảo vệ quyền lợi chính đáng này" - nữ ĐB nói.

Liên quan đến lĩnh vực y tế, theo ĐB Phạm Khánh Phong Lan (Đoàn ĐBQH TP HCM), trong báo cáo của Chính phủ có đề cập nhưng còn sơ sài và đặc biệt đối với những vấn đề đã được đề cập từ các kỳ họp trước.

Nữ ĐBQH đề nghị Chính phủ có những bổ sung về tình hình cung ứng thuốc, vật tư y tế đã được nỗ lực giải quyết như thế nào, cũng như danh mục thuốc bảo hiểm y tế, có thời gian đã không được cung ứng đủ cho bệnh nhân. Việc cập nhật danh mục thuốc cho bệnh nhân có thể kịp thời sử dụng những thành quả mới nhất của nhân loại cũng rất chậm nếu so với các nước. Đơn cử đối với các nước, như: Nhật Bản chỉ mất khoảng 3 tháng, Pháp 15 tháng, Hàn Quốc 18 tháng, nhưng Việt Nam mất trung bình từ 2 đến 4 năm để cho 1 loại thuốc mới có thể được vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế và như vậy mất quyền lợi của người dân hưởng bảo hiểm y tế.

ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan phát biểu

ĐB Phạm Khánh Phong Lan cũng đề cập đến bệnh nhân phải tự mua thuốc và cho rằng vấn đề này trước đây và bây giờ cũng vẫn còn xảy ra lác đác. "Tôi xin đặt lại câu hỏi một lần nữa, bảo hiểm y tế có trách nhiệm gì trong việc chi trả tiền người dân phải tự bỏ ra để mua thuốc này. Vì đây là quyền lợi của người dân và không cung ứng được là lỗi của chúng ta" - ĐB Phạm Khánh Phong Lan nêu.

ĐB Phạm Khánh Phong Lan nêu đề nghị có bổ sung tình hình chính sách dự trữ quốc gia về các thuốc hiếm để giải quyết một số những bệnh đặc biệt, một số trường hợp đặc biệt; việc thiếu vắc-xin cho tiêm chủng mở rộng vẫn là một nguy cơ, hiện nay ở tại một số địa phương cũng vẫn chưa đầy đủ được trong vấn đề này.

Ngoài ra, ĐB Phạm Khánh Phong Lan nêu thắc mắc và đề nghị Chính phủ có những bổ sung thêm, như chính sách đãi ngộ cho nhân viên y tế có gì khác chưa?... để có thể thể hiện một cách đúng nhất việc quan tâm tới ngành y tế, cũng là quan tâm tới an sinh xã hội, tới sức khỏe, tới quyền lợi, tới tính mạng của bệnh nhân.

"Hiện nay, có thể thấy các khó khăn không phải chỉ là từ yếu tố khách quan, không phải chỉ từ chuyện thiếu tiền hay thiếu nhân lực mà đôi khi còn là do các quy định, các thủ tục của chúng ta quá phức tạp, nó đá nhau và chậm sửa đổi. Những nỗ lực này không chỉ xuất phát từ ngành y tế mà đủ đâu, rất cần có sự quan tâm của Chính phủ, sự chỉ đạo đồng bộ để tất cả các ngành cùng vào cuộc.

Mặc dù ngành y tế đã hết sức nỗ lực và cũng đã có một số cải thiện trong những lĩnh vực mà tôi vừa trình bày nhưng rất mong Chính phủ có bổ sung trong báo cáo để có thể phân tích rõ ràng, có thể phát huy những gì cần làm và giải quyết những tình trạng này tận gốc rễ" - ĐB Phạm Khánh Phong Lan nhấn mạnh.