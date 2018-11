Đại diện Bộ Công an nói về dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng

03/11/2018 19:12

Ngày 3-11, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10-2018, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã cung cấp một số thông tin liên quan đến việc bộ này vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

Các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi về quy định lưu trữ thông tin khi đặt văn phòng, chi nhánh ở Việt Nam tại dự thảo nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng có trái với cam kết quốc tế Việt Nam tham gia hay không, ông Lương Tam Quang khẳng định: "Quy định này không trái với các cam kết quốc tế".

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an

Theo ông Quang, hiện đã có 18 quốc gia trên thế giới có văn bản luật quy yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu quan trọng trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, như Mỹ, Canada, Trung Quốc...

"Ngày 25-5, quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân của Liên minh châu Âu cũng chính thức có hiệu lực, cho phép cá nhân kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình khi tham gia các diễn đàn, mạng xã hội. Các công ty phải cam kết không chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ 3. Nếu bị phát hiện sẽ bị phạt 20 triệu euro hay 4% doanh số toàn cầu"- ông Quang giải thích thêm.

Chánh Văn phòng Bộ Công an tiếp tục nhấn mạnh quy định này cũng phù hợp với khả năng của doanh nghiệp, vì hiện Google đã đặt 70 văn phòng đại diện, Facebook đã đặt 80 văn phòng đại diện trên thế giới.

Ở khu vực Đông Nam Á, Google và Facebook đã mở văn phòng đại diện tại Singapore, Malaysia...

Bộ Công an công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng- ảnh chụp màn hình

Đối với hệ thống pháp luật trong nước, ông Quang cho biết quy định trên phù hợp với Luật Quản lý ngoại thương, Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài phải lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

"Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ qua biên giới như Goolge, Facebook đang có hoạt động kinh doanh sinh lợi tại Việt Nam thuộc sự điều chỉnh các văn bản này... Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi, Bộ Tài chính cũng đề nghị các doanh nghiệp như Google, Facebook phải mở văn phòng đại diện tại Việt Nam"- ông Lương Tam Quang cho hay.

Cũng theo Người phát ngôn của Bộ Công an, các quy định này không trái cam kết quốc tế gồm các điều ước liên quan WTO, CPTPP, Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994; Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới sở hữu trí tuệ...

Làm rõ thêm nội dung này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng đã nhận được ý kiến của một số doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức ngoại giao. Người phát ngôn của Chính phủ khẳng định việc ban hành luật an ninh mạng rất cần thiết và Quốc hội thông qua dự luật này. Hiện Bộ Công an đang xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn để trình Chính phủ ban hành.



"Vấn đề bảo toàn an ninh mạng và an ninh truyền thông là rất cần thiết như trong tổng thể các vấn đề an ninh lương thực, an ninh trật tự xã hội... Nhưng vẫn phải đảm bảo môi trường tốt để thu hút đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp"- ông Mai Tiến Dũng nói.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng việc xây dựng nghị định này cần hết sức thận trọng và cân nhắc. Do đó, Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói sẽ xây dựng nghị định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản và đăng tải lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an 60 ngày.

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng để lấy ý kiến đóng góp từ ngày 2-11 đến 2-12. Dự thảo đề xuất, các doanh nghiệp nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu khi đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Cụ thể, đối tượng phải lưu trữ dữ liệu khi mở chi nhánh tại Việt Nam là những doanh nghiệp có hoạt động cung cấp một trong các dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng sau: dịch vụ viễn thông; dịch vụ lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trên không gian mạng; cung cấp tên miền quốc gia hoặc quốc tế cho người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam; thương mại điện tử; thanh toán trực tuyến; trung gian thanh toán; dịch vụ kết nối vận chuyển qua không gian mạng; mạng xã hội và truyền thông xã hội; trò chơi điện tử trên mạng; thư điện tử. Điều 24 của dự thảo quy định dữ liệu về thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam như: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức danh, nơi cư trú, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, mã số định danh cá nhân, số căn cước công dân, số hộ chiếu, số thẻ bảo hiểm xã hội, số thẻ tín dụng, tình trạng sức khỏe, hồ sơ y tế, sinh trắc học. Dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra, gồm: thông tin chọn tải lên, đồng bộ hoặc nhập từ thiết bị. Dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, gồm: bạn bè, nhóm mà người sử dụng kết nối hoặc tương tác. Dự thảo quy định hơn 20 thông tin trên được lưu trữ theo thời gian hoạt động của doanh nghiệp hoặc đến khi không còn cung cấp dịch vụ, song tối thiểu phải 12 tháng. Thời gian lưu trữ với những dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra, gồm: thông tin chọn tải lên, đồng bộ hoặc nhập từ thiết bị hay dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, gồm: bạn bè, nhóm mà người sử dụng kết nối hoặc tương tác phải tối thiểu 36 tháng. Trong 12 tháng kể từ ngày Bộ trưởng Công an yêu cầu, các doanh nghiệp phải lưu trữ dữ liệu, đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Dự thảo Nghị định nếu được thông qua sẽ có hiệu lực từ 1-1-2019.

Minh Chiến