Sáng 30-1, tại Công an tỉnh Bạc Liêu, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.



Về phía tỉnh Bạc Liêu có bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu tặng hoa chúc mừng đại tá Lê Việt Thắng

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Lê Việt Thắng (SN 1972; quê quán Hưng Yên), Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, kể từ ngày 1-2-2023. Việc trao quyết định cho đại tá Lê Việt Thắng được tổ chức tại Công an tỉnh Yên Bái.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng hoa chúc mừng đại tá Hồ Việt Triều

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đại tá Hồ Việt Triều (SN 1973; quê quán tỉnh Bến Tre), Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, kể từ ngày 1-2-2023.