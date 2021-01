Theo đó, Công an TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công an các quận 2, 9 và quận Thủ Đức.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, trưởng Công an quận Thủ Đức (cũ) được điều động giữ chức trưởng Công an TP Thủ Đức.



Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng từng là Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trước khi trở thành Trưởng Công an quận Bình Thạnh.

Năm 2020, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng được điều động làm Trưởng Công an quận Thủ Đức. Ngày 23-1, ông nhận quyết định điều động làm Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Công an TP HCM cũng công bố các quyết định điều động Đại tá Trang Viết Thanh (SN 1968; quê Đồng Tháp), Trưởng Công an quận 9 giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Thượng tá Lê Minh Hưng (SN 1972; quê Thái Bình), Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Thượng tá Đoàn Văn Phê (1967; quê TP HCM), Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Thượng tá Tân Xuân Tiên (SN 1966; quê Bình Định), Phó Trưởng Công an quận 9 giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Thượng Tá Quách Thắng (SN 1966; quê Hưng Yên), Phó Trưởng Công an quận 9 giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Trung tá Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1979; quê Tiềng Giang) Phó Trưởng Công an quận 2 giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức.