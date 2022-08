Chiều 3-8, một lãnh đạo UBND xã Hòa An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 bé gái tử vong thương tâm.



Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, 2 cháu H.N.D. (8 tuổi, ngụ xã Hòa An) và H.N.L. (8 tuổi, ngụ xã Tân Tiến) ra hồ nước thuộc Buôn K’Mrơng (xã Hòa An) để chơi. Tại đây, không may 2 cháu bị trượt chân xuống hồ nước.

Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán nhau chạy đến hỗ trợ, trực vớt 2 nạn nhân lên bờ, nhưng 2 bé đã chết đuối thương tâm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 cháu.