Ngày 28-11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết tại phiên họp phiên định kỳ lần thứ 27 đã xem xét, kết luận một số nội dung.



Nhiều cán bộ bị xem xét trách nhiệm trong việc bán rẻ đất "vàng" đường Lý Tự Trọng

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem vụ việc tổ chức đấu giá, xử lý kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với các lô đất được giao cho 6 hộ dân trúng đấu giá năm 2006 tại khu dân cư số 47, đường Lý Tự Trọng chưa đúng quy định.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của ông Huỳnh Ngọc Luân trong thời gian giữ chức vụ phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột là nghiêm trọng, làm giảm uy tín đối với bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi trước đây. UBKT Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật ông Huỳnh Ngọc Luân bằng hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên UBKT Tỉnh ủy không ban hành quyết định thi hành kỷ luật, yêu cầu ông Luân nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Liên quan đến vụ việc, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Vĩnh Cảnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên phó bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, nguyên phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Đinh Xuân Diệu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên phó giám đốc Sở Tài chính).

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét một số thiếu sót, khuyết điểm của ông Võ Ngọc Tuyên vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, trong thời gian giữ chức phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Tuyên có thiếu sót, khuyết điểm liên quan dự án Trung tâm Thương mại Phú Xuân và trong việc tham mưu quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Các khuyết điểm, vi phạm của ông Tuyên đã làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức, cơ quan, đơn vị. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm, UBKT Tỉnh ủy không chuyển quy trình xem xét thi hành kỷ luật nhưng yêu cầu ông Tuyên nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc và không để tái phạm.

Thực hiện kết luận của UBKT Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ 26, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Vương Hữu Nhi, Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk xem xét đối với ông Lê Văn Cường, đảng viên Chi bộ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Đảng bộ Phòng PK02 thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Lắk (nguyên đảng viên Chi bộ Công an phường 9, Đảng bộ TP Đà Lạt thuộc Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng) trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2021, ông Cường đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk, khuyết điểm, vi phạm của ông Cường gây dư luận xấu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, ngành công an và bản thân, mức độ vi phạm rất nghiêm trọng. Sau khi xem xét, UBKT Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Cường.

Ngoài ra, tại kỳ họp còn xem xét, xử lý một số đảng viên, tổ chức đảng.