Đâm vào xe vừa lật, 14 người trên xe khách thương vong

09/01/2019 15:11

Khoảng 1 giờ sáng 9-1, tại Quốc lộ 1 đoạn thuộc địa bàn xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết và 13 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ôtô khách BKS 81B-007.64 do Ngô Văn Quý (SN 1983; ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam, khi đến xã Mỹ Phong thì đâm vào dải phân cách rồi lật giữa đường. Tiếp đó, xe ôtô khách BKS 81B-001.40, do Nguyễn Thanh Hải (SN 1974; ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy cùng chiều phía sau, do không thắng kịp nên đã để xe đâm vào xe 81B-007.64 vừa lật, khiến nạn nhân Võ Văn Tài chết tại chỗ, 13 hành khách trên xe bị thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (bên trái) thăm hỏi nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm trên, sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân. Tại đây, ông Dũng đã yêu cầu các bác sĩ phải tập trung tận tình cứu chữa, chăm sóc những nạn nhân bị thương để họ mau chóng ổn định sức khỏe, sớm xuất viện về quê ăn Tết.

Tin, ảnh: Đức Anh