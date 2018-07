Dân miền Tây thiệt hại nặng vì... nước lũ

26/07/2018 03:00

Anh Võ Văn Lâm và anh Lê Văn Khiêm (ngụ ấp Phú Nhơn, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã gieo sạ được gần 30 công lúa. Đợt lũ vừa rồi, anh Lâm thu hoạch theo kiểu vớt vát được 8 công, số còn lại mất trắng. Tiếc của, vợ chồng anh Lâm định thuê người cắt lúa với giá 500.000 đồng/công nhưng cũng không ai dám nhận vì lúa đã nằm quá sâu trong nước lũ. Trong khi đó, anh Khiêm đành ngậm ngùi chịu cảnh trắng tay với 8 công lúa đang trong giai đoạn chín sau 4 ngày nước lũ tràn vào ruộng.



Một nông dân An Giang xót xa vì lúa bị ngập sâu Ảnh: THỐT NỐT

"Năm nay, bà con đều mang nợ vì lũ về sớm và lớn hơn mọi năm. Bây giờ mà đi giăng câu, thả lưới cũng khó sống vì cá quá ít" - anh Khiêm tiếc nuối.

Ông Phạm Thành Tâm, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện An Phú, nhận định lũ năm nay về sớm và lớn hơn năm ngoái đến gần 15 ngày nên hơn 30 ha lúa của nông dân trồng ngoài đê bao bị thiệt hại. "Nếu bình thường không có chuyện bên Lào vỡ đập thì nước lũ vẫn lên nhưng có thể thấp hơn từ 30-40 cm. Hiện chúng tôi đang gia cố tuyến đê ở các xã Phú Hữu, Vĩnh Hậu và Vĩnh Lộc để bảo vệ cho khoảng 8.000 ha lúa đang thu hoạch. Chúng tôi đã vận động nông dân sớm thu hoạch dứt điểm trong 3 ngày tới để hạn chế rủi ro" - ông Tâm nói.

Ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh An Giang, cho biết An Giang đã có kế hoạch dự phòng cho trường hợp lũ sớm bất thường và xả lũ ở các đập thủy điện phía thượng nguồn nên không có gì bất ngờ. Hơn nữa, lượng nước từ Lào về tới An Giang rất xa, phải qua nhiều nơi nên lượng nước đã giảm đáng kể. Theo thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái ĐBSCL, nếu lượng nước về ĐBSCL khoảng 5 cm như các cơ quan chức năng thông tin thì không đáng lo ngại.





C.Linh - T.Nốt