Dân mong dự án chống ngập sớm khởi động

Giao thông đường thủy bị đe dọa

Để có mặt bằng thi công các cống ngăn triều, lòng sông bị thu hẹp khiến các phương tiện giao thông đường thủy gặp nguy hiểm. Ngay sau đó, UBND TP đã yêu cầu Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại các công trình cống kiểm soát triều. Nếu để xảy ra hậu quả do mất an toàn giao thông đường thủy liên quan đến dự án thì công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.