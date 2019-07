22/07/2019 09:22

Sáng 22-7, UBND Thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp với UBND xã Châu Pha cưỡng chế công trình vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Sự (ngụ TP Hà Nội). Công trình bị cưỡng chế có diện tích 24.500m2 tọa lạc tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) được công ty CP Địa ốc Alibaba (viết tắt Công ty Alibaba) phân phối đất nền dưới tên "Dự án Alibaba Tân Thành Center City 1".



Xe múc được huy động tới hiện trường cưỡng chế công trình vi phạm

Đang cưỡng chế dự án “ma” Alibaba rao bán tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Đúng 7 giờ 30 phút, 7 chiếc xe múc cùng hơn 100 người đã đến công trình vi phạm để tổ chức cưỡng chế. Sau khi Chủ tịch UBND xã Châu Pha đọc thông báo quyết định cưỡng chế, xe múc đã đi vào khu đất để ủi những con đường tự làm bên trong.

Do trước đó chủ đất cho người dùng máy múc lấp lại những con đường nhựa nên cơ quan chức năng phải gạt lớp đất ra để lộ con đường nhựa mới tiến hành múc đường, trả hiện trạng.

UBND xã Châu Pha đọc quyết định cưỡng chế

Việc cưỡng chế sẽ có sự phối hợp của công an thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng TN-MT, Phòng quản lý đô thị, Điện lực Phú Mỹ, Nhà máy nước Tóc Tiên- Châu Pha, Trung tâm Y tế xã, Đội Cảnh sát chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh BR-VT đóng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát cơ động cũng được điều động tới hiện trường để giữ an ninh trật tự.

Trước đó, đường được lấp lại đất nên máy múc phải cào lớp đất ra để lộ con đường nhựa

Việc cưỡng chế công trình vi phạm đang được diễn ra, cũng chỉ xuất hiện một vài nhân viên của Công ty Alibaba có mặt tại hiện trường.

"Dự án" Alibaba Tân Thành Center City 1 do ông Nguyễn Ngọc Sự đứng tên chủ sở hữu đất và Công ty Alibaba phân phối nền đất cho khách hàng. "Dự án" đã làm đường nhựa, bó vỉa hè, đường cống thoát nước... Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khi làm việc với CQĐT, đại diện Công ty Alibaba cho biết từ tháng 4-2017 đến tháng 10-2018, tại "dự án" này Công ty Alibaba đã phân phối 346 nền với tổng giá trị hơn 189 tỉ đồng và đã thu hơn 102 tỉ đồng.

Cũng theo CQĐT, khu đất đã hoàn thiện 80% cơ sở hạ tầng như làm đường, vỉa hè, dựng cột điện và trồng cây. UBND xã xác định chủ đất chưa được cấp phép đầu tư dự án, không có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 không có giấy phép cải tạo mặt bằng, xây dựng hạ tầng, chưa nghiệm thu hạ tầng, tách phân.

Trước đó, UBND Thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định cưỡng chế, buộc chủ đất thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vì đã làm thay đổi hiện trạng và mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Công trình này đã bị UBND Huyện Tân Thành (nay là thị xã.Phú Mỹ) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chấm dứt hành vi sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích và khôi phục tình trạng đất trước khi vi phạm nhưng chủ đất không thực hiện.







Tin, ảnh: Ngọc Giang