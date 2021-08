Ngày 14-8, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an TP Tam Điệp và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình xử phạt 10 triệu đồng một người phụ nữ đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.



Bà N.T.T. (bên trái) tại cơ quan công an - Ảnh Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình vào khoảng 8 giờ ngày 13-8, bà N.T.T. (SN 1965, trú tại phường Yên Bình, TP Tam Điệp) sử dụng điện thoại truy cập vào tài khoản Facebook của mình có tên là "Quang Minh" và đăng tải, chia sẻ bài viết sai sự thật.

Cụ thể, bà T. đã chia sẻ lên mạng xã hội với nội dung chỉ "nhờ niệm 9 chữ chân ngôn" của một lối tu luyện để chữa khỏi Covid-19". Đồng thời, người này khẳng định trong vòng 10 ngày chuyển từ dương tính sang âm tính, không còn triệu chứng "Không 1 viên thuốc, không 1 phương cách nào khác".

Theo lực lượng chức năng, nội dung bài viết do bà T. đăng tải lên mạng xã hội là bịa đặt, không có cơ sở khoa học, gây hoang mang trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ vào điểm d, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với bà N.T.T. và yêu cầu bà này gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.