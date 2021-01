Ngày 6-1, Công an huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hiếu (SN: 1990, trú xã An Trung, huyện Kông Chro) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".



Trước đó, tổ công tác gồm 5 người gồm cán bộ Công an huyện Kong Chro, Công an xã và Xã đội xã Chư Krei, huyện Kong Chro đang làm nhiệm vụ và phát hiện, bắt giữ ô tô BKS: 81A-000.91 do Đặng Thanh Khoa (SN: 1990, trú xã An Trung) điều khiển, trên xe có chở gỗ, nghi là gỗ lậu.

Nguyễn Văn Hiếu đánh công an rồi lái xe chở gỗ bỏ trốn (Ảnh Công an huyện Kong Chro)

Tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa xe về UBND xã Chư Krei để làm việc thì Khoa gọi điện cho Hiếu báo xe bị bắt. Khi tổ công tác áp giải xe đi được khoảng 100m thì Khoa dừng xe, tìm cách vứt gỗ trên xe xuống và không chấp hành đưa xe đi.

Ít phút sau, Hiếu đi ô tô bán tải BKS: 81C-097.96 đến nơi xe bị giữ rồi chửi bới, đe dọa thành viên tổ công tác. Sau đó, Hiếu lao lên xe chở gỗ tìm cách vứt gỗ xuống đường.

Thấy vậy, thiếu úy Bùi Ngọc Đức (cán bộ Công an huyện Kong Chro) ngăn chặn thì bất ngờ bị Hiếu dùng tay đánh vào mặt. Sau đó Hiếu lên ôtô chở gỗ còn Khoa lên xe bán tải bỏ chạy.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kong Chro đã tạm giữ Hiếu cùng ôtô và gần 0,6 m3 gỗ để điều tra theo quy định.