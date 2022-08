Chủ tịch nước đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Nhân dân nói chung, Cục An ninh kinh tế và lực lượng An ninh kinh tế toàn quốc nói riêng.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo Cục An ninh kinh tế. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao lực lượng An ninh kinh tế đã kịp thời phát hiện, xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững quyền độc lập, tự chủ trong quá trình phát triển kinh tế; góp phần loại trừ các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, bảo vệ đường lối, chính sách phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Chủ tịch nước đề nghị lực lượng An ninh kinh tế tiếp tục quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh kinh tế; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, chú trọng xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia.