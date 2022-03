Ngày 16-3, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết đảo Lý Sơn vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.



"Khi trở thành vùng đặc biệt khó khăn, địa phương được hưởng nhiều chính sách ưu đãi; cán bộ, công chức, giáo viên thêm phụ cấp; học sinh được cộng điểm khi thi, xét tuyển. Huyện đảo cũng được ưu tiên đầu tư về hạ tầng, giao thông...", bà Hương cho biết.

Huyện Lý Sơn được xếp vào xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025. Trong ảnh, trẻ em ở Lý Sơn theo cha mẹ ra các rạn san hô bắt ốc. Ảnh: T.Trực

Trước kia, huyện Lý Sơn có 3 xã gồm An Vĩnh, An Hải, An Bình và đều thuộc các xã đặc biệt khó khăn. Đến năm 2020, Lý Sơn xóa bỏ đơn vị hành chính cấp xã, chỉ còn cấp huyện nên bị cắt các ưu đãi do không thể áp dụng quy định cũ. Năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung huyện Lý Sơn vào danh sách đặc biệt khó khăn.

Bà Phạm Thị Hương cho biết mặc dù ngành du lịch ở Lý Sơn đã phát triển nhưng đảo còn nhiều khó khăn, như: nước ngọt khan hiếm; hàng hóa, lương thực đều phải chuyển từ đất liền ra; khi chuyển tuyến để khám chữa bệnh phải đi bằng tàu thủy; hạ tầng nông thôn chưa được đầu tư đầy đủ...

Ngoài Lý Sơn được xếp vào xã đặc biệt khó khăn, tỉnh Quảng Ngãi có 2 huyện gồm Trà Bồng và Sơn Tây được xếp vào diện huyện nghèo giai đoạn 2021-2025.