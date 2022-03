CLIP: Cháy chợ Dĩ An vào thời điểm người dân đi lại nhiều

Trưa 9-3, Đội PCCC TP Dĩ An cho biết đơn vị đã khống chế được đám cháy tại một tiệm bán đồ chơi tại chợ Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.



Thông tin ban đầu, khói lửa bất ngờ xuất hiện tại tiệm trên khoảng 9 giờ 20 cùng ngày, sau đó bùng phát dữ dội. Chỉ trong ít phút, hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng ra phía trước cửa tiệm.

Người dân hiếu kỳ xem vụ cháy

Chủ tiệm cùng người dân gần đó vội di dời đồ đạc ra phía ngoài, cùng với đó, sử dụng các biện pháp tại chỗ nhằm dập lửa nhưng bất thành. Lửa lớn tiếp tục đe dọa hai cửa hàng bên cạnh.

Nhận tin báo, Đội PCCC TP Dĩ An lập tức có mặt. Người dân cùng lực lượng chức năng đập tường phía sau, cứu được 1 người già và 1 trẻ em. Cả 2 bị ngạt khói nhẹ, được đi cấp.

Sau khoảng 30 phút nỗ lực phun nước, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ngọn lửa lan sang 2 tiệm kế bên

Vụ hoả hoạn rất may không có thương vong về người, các thống kê về thiệt hại tài sản đang được làm rõ.