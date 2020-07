Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 6-7, trên quốc lộ 1A tuyến tránh TP Hà Tĩnh, đoạn qua địa bàn phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.



Hai xe dập nát phần đầu sau vụ tai nạn - Ảnh: Facebook

Theo thông tin ban đầu, xe tải mang BKS 89C-063.41 do tài xế Trần Quốc T. (39 tuổi, trú tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên đã bất ngờ tông trực diện vào đầu xe container mang BKS 61C-369.51 kéo theo rơ moóc do tài xế Hồ Quang T. (35 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến 2 xe dập nát phần đầu xe, tài xế xe tải Trần Quốc T. tử vong, phụ xe tải là anh Trịnh Huy T. (SN 1982, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và tài xế xe container bị thương nặng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân giải cứu đưa các nạn nhân ra ngoài. Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến đường bị ách tắc kéo dài.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.