Sáng 11-7, một đầu kéo BKS BV1246 bất ngờ bốc cháy khi đến khu vực gần phao báo hiệu hàng hải số 13 thuộc cửa sông Lòng Tàu. Lúc đó, đầu kéo này đang kéo theo bonton BKS BV1248 chở khoảng 600 m3 đá mi từ cảng Long Sơn (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về tỉnh Tiền Giang.

Lực lượng chức năng nỗ lực cứu phương tiện

Phương tiện do ông Nguyễn Thanh Tòng (ngụ xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) làm thuyền trưởng. Khi hỏa hoạn xảy ra, trên đầu kéo còn có vợ ông Tòng và hai thuyền viên khác. Thuyền trưởng cùng 3 người này kịp thời nhảy qua bonton và được người dân gần đó ứng cứu.

"Bà hỏa" thiêu rụi đầu kéo trên sông Lòng Tàu

Nhận tin báo, các đơn vị bội đội biên phòng, công an đóng quân quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn phối hợp cùng nhiều phương tiện gần đó tiến hành chữa cháy. Chưa đầy 30 phút sau, lực lượng chữa cháy đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Thiếu tá Bao Minh Tiến, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thạnh An (Bộ đội Biên phòng TP HCM) cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra do tình trạng chập điện ở buồng lái dẫn đến cháy.