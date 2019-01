Đầu năm, Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục lập công

10/01/2019 09:48

Ngày 10-1, đại tá Phạm Quang Oánh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cho biết đơn vị vừa bắt giữ một tàu buôn lậu chở 100.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam.

Tàu QB 91668 TS bị bắt - (Ảnh CSB cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 9-1, tàu CSB 4035 và tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ tàu vận tải QB 91668 TS đang có hành vi vận chuyển trái phép dầu DO trên vùng biển Tây Nam. Qua kiểm tra ban đầu, tàu QB 91668 TS do ông Nguyễn Văn Út (51 tuổi; Bà Rịa - Vũng Tàu) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 thuyền viên người Việt Nam. Ông Út khai nhận tàu chở khoảng 100.000 lít dầu DO.

Các thuyền viên trên tàu QB 91668 TS bị bắt giữ - (Ảnh CSB cung cấp)

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên. Vì thế, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ tàu và dẫn giải những người có liên quan về Phú Quốc (Kiên Giang) để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào những ngày cuối năm 2018, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã bắt 2 tàu nước ngoài có hành vi sang nhượng 250.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.

Một tàu nước ngoài sang chiết dầu trái phép trên vùng biển Tây Nam bị lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ cuối năm 2018 - (Ảnh CSB cung cấp)

Trong năm 2018, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã bắt được 15 vụ/19 tàu buôn lậu dầu và gian lận thương mại trên biển, thu nộp ngân sách gần 30 tỉ đồng.

HOÀNG TUẤN