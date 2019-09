Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều 18-9 đã tiếp các Trưởng đoàn dự Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 39 (ASEANAPOL 39) được tổ chức tại Hà Nội.



Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ, khuyến khích việc Bộ Công an nói chung và lực lượng cảnh sát nói riêng đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia với cảnh sát các nước trên thế giới, đặc biệt là khối ASEAN. Chính phủ và Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình để bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh được phát triển tốt nhất; là thành viên tích cực trong ASEANAPOL, góp phần vào tăng cường hợp tác, vì an ninh, tiến bộ và thịnh vượng chung trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn ASEANAPOL 39 sẽ đưa ra những giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa lực lượng cảnh sát các nước ASEAN trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Trưởng đoàn dự Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 39 tại Việt Nam Ảnh: CHINHPHU.VN

* Cùng ngày, Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL) lần thứ 39 đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội với sự góp mặt của các đại diện ban, ngành trung ương; lãnh đạo Bộ Công an; đại diện Interpol; đại diện Hiệp hội ASEAN... và hơn 300 đại biểu cảnh sát 10 nước ASEAN. Hội nghị cũng sẽ thống nhất việc bổ nhiệm giám đốc Chương trình Kế hoạch và giám đốc Dịch vụ Cảnh sát, Ban Thư ký ASEANAPOL nhiệm kỳ 2020- 2021 và thông qua tư cách quan sát viên ASEANAPOL.