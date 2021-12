Chiều 11-12, tại TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) và TP HCM năm 2021.



Hợp tác cùng phát triển

Dự hội nghị có lãnh đạo UBND 8 tỉnh TBMR, gồm: Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái; bà Phan Thị Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL); ông Nguyễn Tiến Đức, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; lãnh đạo các sở du lịch, sở VH-TT-DL cùng 60 đại biểu đại diện các doanh nghiệp (DN) du lịch tham gia chương trình khảo sát du lịch vùng TBMR.

Các đại biểu dự hội nghị tham quan gian trưng bày, quảng bá văn hóa du lịch và tuần văn hóa du lịch tại TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang .Ảnh: NGÔ NHUNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - cho biết sáng kiến liên kết phát triển du lịch giữa 8 tỉnh TBMR và TP HCM là bước đi đúng đắn. Hội nghị lần này cũng là dịp để đánh giá những mặt làm được, chưa làm được để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn trong năm 2022.

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Giang, 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện chương trình hợp tác giữa các tỉnh và TP HCM, căn cứ thỏa thuận hợp tác đã được ký kết. Tuy lượng khách du lịch quốc tế sụt giảm mạnh do tác động của dịch Covid-19 nhưng các địa phương thuộc chương trình liên kết vẫn đón được trên 22 triệu lượt khách du lịch, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch ngành, địa phương đề ra.

Theo báo cáo, trong năm 2021, trên cơ sở tiềm năng phát triển du lịch địa phương, chương trình liên kết đã lựa chọn những sản phẩm du lịch đặc trưng mới để giới thiệu cho DN du lịch tham gia chương trình. Đến nay, đã tổ chức thành công chương trình khảo sát sản phẩm tour liên kết từ TP HCM tới vùng Tây Bắc và tỉnh Hà Giang cho 60 đơn vị lữ hành và cơ quan truyền thông với các chuyên đề: "Về miền đất tổ cội nguồn dân tộc" với lộ trình: TP HCM - Hà Nội - Phú Thọ - Lai Châu - Sa Pa, Bảo Yên (Lào Cai) - Quang Bình, Đồng Văn (Hà Giang); hay "Bản hùng ca Tây Bắc" có lộ trình: TP HCM - Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Sa Pa (Lào Cai) - Hà Giang; "Hương sắc vùng cao" với lộ trình: TP HCM - Hà Nội - Bắc Hà - Xín Mần, Hoàng Su Phì, Đồng Văn (Hà Giang).

Các tỉnh TBMR cũng thường xuyên trao đổi về kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng của địa phương phù hợp với nhu cầu của thị trường và thu hút sự quan tâm của các DN lữ hành TP HCM, như du lịch biên giới, văn hóa, tâm linh, du lịch cộng đồng, hỗ trợ liên kết trưng bày giới thiệu các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, sản phẩm OCOP 8 tỉnh TBMR đến thị trường TP HCM thông qua các chuỗi cung ứng bán sỉ, bán lẻ, hệ thống các siêu thị, khu, điểm du lịch.

Về kế hoạch triển khai chương trình hợp tác năm 2022, ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lai Châu, cho biết TP HCM và 8 tỉnh TBMR tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch nhằm phát huy, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch của mỗi địa phương. Ưu tiên tập trung vào các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; phối hợp tổ chức các sự kiện thường niên, có uy tín, như: Ngày hội du lịch TP HCM; Tuần văn hóa du lịch Tây Bắc tại Hà Nội; các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia…

Kích cầu du lịch nội địa

Đề xuất phương thức hợp tác giữa TP HCM và 8 tỉnh TBMR, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, nhấn mạnh: "Muốn đi xa phải đi cùng nhau". Theo bà Hoa, trong bối cảnh hiện nay, khi tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp thì việc liên kết, hợp tác lại càng trở nên quan trọng hơn. Bởi lẽ liên kết không chỉ tạo ra sức mạnh mà còn tạo ra sản phẩm phù hợp, khai thác tận dụng lợi thế những nét độc đáo của từng vùng, tạo dấu ấn, thu hút khách, kích cầu du lịch, thúc đẩy ngành du lịch nâng cao chất lượng phục vụ du lịch với giá cạnh tranh.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cũng kiến nghị cần tập trung chuyển đổi số, đẩy mạnh nâng cao ứng dụng công nghệ vào các hoạt động du lịch. Thời gian qua, ngành du lịch TP HCM đã xác định ứng dụng công nghệ số là một trong năm mục tiêu để phục hồi phát triển du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19.

Cụ thể, Sở Du lịch TP HCM đã công bố bộ tài nguyên du lịch TP HCM trên nền tảng định vị trực tuyến Google Map, Google Earth; công bố phiên bản mới của trang thông tin điện tử xúc tiến du lịch TP HCM (www.visithcmc.vn). Bên cạnh đó, Sở Du lịch TP ký kết thỏa thuận hợp tác với Traveloka Việt Nam và Shopee Việt Nam triển khai sàn thương mại điện tử về du lịch nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng gian hàng ảo, giới thiệu quảng bá sản phẩm dịch vụ và tiếp cận người dùng; đào tạo hướng dẫn DN tăng cường chuyển đổi số và gia tăng tương tác với người dùng trên nền tảng online. Gần đây nhất là tổ chức sự kiện ngày hội du lịch trên nền tảng công nghệ 2D và 3D. "TP HCM sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ với các địa phương vùng TBMR để cùng nhau quảng bá du lịch" - bà Hoa khẳng định.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng cho biết vừa qua, lãnh đạo TP HCM đã chỉ đạo các sở, ngành xây dựng và triển khai các kế hoạch để góp phần khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, trong đó kế hoạch phục hồi du lịch là hoạt động khởi đầu.

Theo bà Phan Thị Thắng, ngay sau khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, ngành du lịch thành phố đã triển khai ngay kế hoạch phục hồi, gồm 3 giai đoạn, bảo đảm vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa đạt mục tiêu về phát triển du lịch, giúp DN có cơ sở để chuẩn bị cơ sở vật chất, tiền đề để trở lại hoạt động mạnh mẽ, bền vững, lâu dài. "Chúng tôi luôn bám sát nguyên tắc xuyên suốt trong kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch thích ứng với điều kiện an toàn dịch Covid-19 là "An toàn tới đâu thì mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn" - bà Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Bà Phan Thị Thắng cũng đề nghị các địa phương cần mở rộng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ngành du lịch các địa phương khai thác nguồn khách hai chiều theo hình thức khép kín trong thời gian sớm nhất có thể để góp phần phát triển du lịch nội địa, đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Song song đó là tháo gỡ khó khăn cho DN, đa dạng hóa sản phẩm du lịch với các tỉnh bạn trong vùng TBMR; triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến và truyền thông điểm đến TP HCM và Tây Bắc, khai thác tiềm năng du lịch của mỗi địa phương, góp phần cùng đưa ngành du lịch các địa phương vượt qua khó khăn trong giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tiến tới khôi phục ngành du lịch của vùng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.