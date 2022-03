Ngày 29-3, đại diện UBND phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ký báo cáo gửi UBND TP xin phép cưỡng chế, thu hồi đất đối với 3 trường hợp lấn chiếm đất công trên trục đường Ybih Aleo và Lê Thị Hồng Gấm.



Khu "đất vàng" thuộc sân bay L19 cũ bị lấn chiếm

Theo đó, UBND phường Tân Lợi đề nghị cưỡng chế thu hồi đất một phần của thửa đất số 88, tờ bản đồ số 79, diện tích 90,45m2 do bà Nguyễn Thị Lộc đã lấn chiếm. Đề nghị cưỡng chế thu hồi đất là một phần của thửa đất số 88, tờ bản đồ số 84, diện tích 136,65m2 do ông Thái Quang Vinh lấn chiếm. Đồng thời, đề nghị cưỡng chế thu hồi đất là một phần của thửa đất số 47, tờ bản đồ số 84, diện tích 109,616m2 do bà Phạm Thị Kim lấn chiếm. Như vậy, tổng diện tích đề nghị cưỡng chế, thu hồi tại khu "đất vàng" là hơn 330m2.

Trong khi đó, đối với hộ bà Trần Thị Lý, ông Hoàng Viết Oánh lấn chiếm khoảng 100m2 thì UBND phường Tân Lợi lại đề nghị tạm thời giữ nguyên hiện trạng và xem xét điều chỉnh quy hoạch để cấp đất.

Theo tìm hiểu, năm 2006, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cấp cho ông Hoàng Viết Oanh sử dụng với diện tích 208m thuộc sân bay L19 cũ. Năm 2019, hộ ông Oanh được cấp sổ đỏ diện tích 272.3m2, còn lại khoảng 100m2, hộ ông Oanh lấn chiếm sử dụng làm nhà ở từ năm 2003.

Theo UBND phường Tân Lợi, khu đất gia đình ông Oánh lấn chiếm thuộc quy hoạch đất dịch vụ thương mại và một phần diện tích thuộc quy hoạch đất giao thông. Do đó, UBND phường Tân Lợi đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch thửa đất nói trên sang đất ở.

Khu vực đất của hộ ông Hoàng Viết Oánh lấn chiếm được đề nghị điều chỉnh quy hoạch, cấp đất

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, thấy cơ quan chức năng chưa xử lý dứt điểm vụ tố cáo lấn chiếm đất công, mới đây một lá đơn lấy tên ông T.Đ.T., lãnh đạo một bệnh viện tại TP Buôn Ma Thuột tiếp tục tố cáo sai phạm lên cấp cao hơn. Trước tình hình này, ông T.Đ.T. đã có đơn kiến nghị gửi lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định ông không phải là người viết đơn tố cáo và cho rằng có người đã cố tình mạo danh mình nhằm gây chia rẽ với một người khác.