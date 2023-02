Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã gửi công văn cho Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận - Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình trọng điểm này. Trong đó đề nghị làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc dẫn đến tổng mức đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 tăng 1.183 tỉ đồng.



Phối cảnh cầu Rạch Miễu 2

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dẫn đến tăng tổng mức đầu tư dự án, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp với các địa phương làm rõ nguyên nhân dẫn đến tăng chi phí giải phóng mặt bằng (làm rõ việc tăng do khối lượng, đơn giá, các nguyên nhân khác...) để xác định rõ trách nhiệm từng chủ thể liên quan.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1730/QĐ-BGTVT ngày 29-9-2021. Dự án có tổng mức đầu tư là 5.175,127 tỉ đồng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2025.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT tiến hành điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án lên 6.358,82 tỉ đồng, tăng 1.183,69 tỉ đồng so với Quyết định số 1730. Trong đó, tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre tăng chủ yếu do chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng điều chỉnh tăng theo số liệu do địa phương cập nhật tại thời điểm hiện tại là 1.183,69 tỉ đồng.

Chưa kể, chi phí xây dựng, thiết bị cũng tăng 541,92 tỉ đồng do biến động giá vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến giá dự toán và giá trị gói thầu của các gói thầu xây lắp, giá các vật liệu đá, sắt thép tăng khoảng 15- 20%, giá xi măng tăng 10%-12% so với thời điểm lập dự án đầu tư. Đặc biệt giá xăng dầu và giá cát (2 nguồn vật liệu có tỷ trọng lớn nhất trong dự án) có giá vật liệu biến động mạnh, tỷ lệ tăng giá trung bình từ 25-30% so với thời điểm lập dự án đầu tư.