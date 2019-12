Sai phạm tại dự án TISCO II

TISCO II là 1 trong 12 dự án thua lỗ, kém hiệu quả thuộc Bộ Công Thương. Dự án có quy mô đầu tư 8.104 tỉ đồng được Công ty Gang thép Thái Nguyên triển khai năm 2008 và bị "đắp chiếu" từ đó đến nay.

Tính đến thời điểm thanh tra của Thanh tra Chính phủ (TTCP), tổng giá trị Công ty Gang thép Thái Nguyên đã thanh toán cho dự án là 4.421 tỉ đồng, trong đó dư nợ gốc, lãi ngân hàng là 3.896 tỉ đồng. Nhà thầu chính của dự án là Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc đã được thanh toán 92% giá trị hợp đồng nhưng các hạng mục của gói thầu EPC đều chưa hoàn thành. Đến năm 2013, nhà thầu Trung Quốc dừng thi công, rút về nước.

Theo kết luận của TTCP, những vi phạm của Công ty Gang thép Thái Nguyên tại dự án này có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật, buông lỏng quản lý, gây thất thoát vốn đầu tư. Còn đối với VSC là đại diện chủ sở hữu vốn nhưng không làm đầy đủ trách nhiệm, mắc những vi phạm, khuyết điểm như: chấp thuận nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trong đó công suất thiết kế chưa đúng với quy định được Thủ tướng phê duyệt (sau đó phê duyệt bổ sung). Đối với Bộ Công Thương, chưa thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao, không yêu cầu Công ty Gang thép Thái Nguyên, VSC lập thiết kế cơ sở để thẩm định theo quy định; thiếu kiểm tra, giám sát trong việc thẩm định báo cáo đầu tư trình Thủ tướng khi chưa bảo đảm các điều kiện để triển khai dự án.

Liên quan đến sai phạm tại dự án TISCO II, ngày 18-4-2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét người, nơi ở, nơi làm việc đối với các ông Mai Văn Tinh, Đậu Văn Hùng, Trần Trọng Mừng, Trần Văn Khâm và Ngô Sỹ Hán. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng, tiến hành điều tra mở rộng vụ án và xác minh thu hồi tài sản bị thiệt hại.