Các anh dũng cảm hy sinh, bất chấp hiểm nguy lao vào đám cháy với quyết tâm tìm kiếm, cứu những người còn mắc kẹt bên trong. Tấm gương ngời sáng, sẵn sàng lao vào nơi mà ranh giới của sự sống vài cái chết vô cùng mong manh ấy của 3 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân khiến ai ai cũng xúc động, cảm phục. Tấm gương vì dân, vì nước của các anh mãi mãi được khắc ghi.



Sự hy sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC cũng cho thấy những hiểm nguy mà các anh cũng như lực lượng Công an nhân dân và lực lượng chức năng nói chung phải đối mặt, giải quyết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. An toàn và bình yên cuộc sống có thể bị tổn hại, đe dọa, thậm chí trở thành nguy hiểm chỉ trong một khoảnh khắc do bất cẩn hay vi phạm quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn ở quán karaoke ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy vào ngày 1-8 vừa qua là do sửa chữa, hàn xì gây cháy.

Một lần nữa hàn xì lại là "nghi phạm" gây ra vụ cháy để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước đó, tại Hà Nội từng xảy ra nhiều vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người do bất cẩn, vi phạm các quy định về phòng chống cháy nổ khi tiến hành sửa chữa, hàn xì các công trình. Hồi năm 2013, dư luận từng chấn động bởi vụ vụ cháy bar ở Zone 9 (quận Hai Bà Trưng) khiến 6 người tử vong mà nguyên nhân được xác định là do bất cẩn trong quá trình hàn xì, khiến lửa hàn bắn vào đống vật liệu thi công có nhiều tấm xốp.

Khi thông tin về vụ cháy quán karaoke ở phường Quan Hoa ngày 1-8 mới đây, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết quán này đã phải dừng hoạt động do chưa thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định.

Sau mỗi vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, để lại những nỗi đau khôn nguôi, các cơ quan chức năng đều vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời rút ra những khuyến cáo, bài học kinh nghiệm sâu sắc, thậm chí tiến hành sửa đổi các quy định liên quan… Tất cả đều nhằm để ngăn ngừa những vụ việc nghiêm trọng này không lặp lại trong tương lai.

Còn nhớ, sau vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết hồi năm 2016, không chỉ quận Cầu Giấy mà trên địa bàn TP Hà Nội đã tổng rà soát, chấn chỉnh nhằm buộc các quán karaoke phải tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ.

Thời gian có thể làm mờ dần, có khi làm nhiều người lãng quên những sự việc đau thương, song những bài học đắt giá, quy định pháp luật…, đặc biệt là những quy định, nguyên tắc liên quan trực tiếp tới sức khỏe, sinh mạng con người, thì không được phép lơ là, chủ quan bất cứ giây phút nào. Phải khắc ghi và tuân thủ nghiêm những điều đó thì mới có thể ngăn ngừa nỗi đau không lặp lại.