UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngày 23-4 đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Hóa An, để làm rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép tràn lan.

Trong thời gian qua, tại khu phố Bình Hóa, phường Hóa An đã mọc lên hàng chục công trình nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp. Tại phường Hóa An (vừa được lên phường từ 1-7-2019) cũng từng xảy ra tình trạng mất trật tự nghiêm trọng trong lĩnh vực xây dựng. Đầu năm 2017, nguyên Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hóa An là ông Trần Văn Ngọc từng bị tòa tuyên án 1 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng". Đồng thời, ông Văn Đình Núi, nguyên tổ viên tổ trật tự đô thị xã Hóa An, bị tuyên 1 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ".