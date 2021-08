Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xuất cấp hơn 130.000 tấn gạo hỗ trợ cho trên 8,6 triệu người dân có nguy cơ thiếu đói tại 24 tỉnh, thành phố do ảnh hưởng dịch Covid-19.



Liên đoàn lao động TP HCM đã phân bổ cho LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành và các đơn vị trực thuộc 25 tấn gạo do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam hỗ trợ để trao tận tay cho đoàn viên, người lao động các khu vực bị cách ly, phong tỏa do dịch Covid-19.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, đại dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, việc làm của người dân và người lao động, đặc biệt đối với những người bị giãn, hoãn, ngừng việc, bị mất việc, mất thu nhập, không đảm bảo được đời sống, có nguy cơ bị thiếu đói.

Bộ LĐ-TB-XH trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tổng số 130.175,67 tấn gạo để cứu đói cho 8.678.378 khẩu trong thời gian 1 tháng (mức hỗ trợ 15 kg gạo/khẩu) thuộc 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 năm 2021.



Danh sách 24 tỉnh,thành phố gồm: TP HCM, TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Kiên Giang, Long An, Nghệ An, Ninh Thuận, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Phú Yên, Vĩnh Long.



Một số địa phương có số lượng gạo cần hỗ trợ lớn là TP HCM với trên 4,74 triệu khẩu (khoảng 1,58 triệu hộ) sẽ nhận khoảng 71.100 tấn; Bình Dương cần hỗ trợ 11.325 tấn; TP Cần Thơ cần hỗ trợ hơn 5.000 tấn; tỉnh Đồng Tháp cần hỗ trợ 5.880 tấn; Đồng Nai cần hỗ trợ 3.128 tấn; Bình Thuận 4.018 tấn; Tiền Giang 3.006 tấn; Bến Tre 2.408 tấn; Phú Yên 1.852 tấn...



Bộ LĐ-TB-XH đề nghị giao Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ gạo nhanh, kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Sau khi thực hiện hỗ trợ 1 tháng mà vẫn còn khó khăn, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản gửi Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ.