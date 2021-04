Sáng 1-4, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã họp khẩn xem xét các vấn đề liên quan tới vụ vi phạm pháp luật tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, sau khi Công an TP Hà Nội phát hiện đường dây buôn bán và sử dụng ma túy tại đây.



Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, nơi phát hiện đường dây mua bán ma túy đội lốt bệnh nhân tâm thần

Ngay sau cuộc họp, Bộ Y tế đã cử đoàn công tác bao gồm lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ tới làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đây không chỉ là vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn là những vi phạm nghiêm trọng quy trình quản lý bệnh viện và các quy chế, quy trình chuyên môn trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Trên cơ sở kết quả làm việc của đoàn công tác, Bộ Y tế quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và hợp tác với cơ quan điều tra đối với bác sĩ Vương Văn Tịnh - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tạm đình chỉ công tác chuyên môn để hợp tác với cơ quan điều tra đối với các cá nhân liên quan, bao gồm: BS Đỗ Thị Lưu, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền; điều dưỡng Tạ Thị Thêm, điều dưỡng trưởng Khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền, nơi trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý (người đã bị Công an TP Hà Nội bắt vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng bệnh nội trú Bệnh viện Tâm thần Trung ương I).

Trước đó, sáng 1-4, tổ công tác của Bộ Y tế đã làm việc với Bệnh viện Tâm thầnTrung ương 1 sau khi tiếp nhận vụ việc người bệnh có tiền sử tâm thần mở "phòng bay lắc", cầm đầu đường dây ma túy ngay trong bệnh viện.



Sau cuộc họp kéo dài 3 tiếng, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, đã khảo sát "phòng bay lắc" - nơi đối tượng Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, trú tại tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) cải tạo hết sức tinh vi. "Chúng tôi xác định đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín của ngành y tế trong bối cảnh ngành nỗ lực hết sức chống đại dịch Covid-19"- ông Quang nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế nói về việc xử lý các cán bộ y tế liên quan

Ông Quang cho biết đoàn công tác đề xuất Ban cán sự Đảng, Bộ Y tế đình chỉ công tác đối với một số cá nhân là Trưởng Khoa và điều dưỡng trưởng Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, BV Tâm thần Trung ương, đội ngũ bảo vệ của BV này. Ngoài ra, đề xuất hướng xử lý đối với lãnh đạo BV vì liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu, người phụ trách trực tiếp đã để xảy ra tình trạng như thế này.

"Quan điểm của Bộ Y tế là xử lý vụ việc một cách nghiêm minh, không có vùng cấm, trách nhiệm đến đâu xử lý đến đó. Chúng tôi đã đề nghị với BV Tâm thần Trung ương I phải tiếp tục rà soát lại quy định của pháp luật, chấn chỉnh nghiêm hoạt động khám chữa bệnh cho người bệnh, cũng như duy trì các hoạt động bình thường trong BV"- ông Quang khẳng định.

Trả lời về việc một cơ sở y tế lại để xuất hiện "động bay lắc", tàng trữ, sử dụng trái phép hơn 5 kg ma tuý, có sự tham gia của người bệnh, người nhà bệnh nhân và đặc biệt là nhân viên y tế, ông Quang cho biết Bộ Y tế đã yêu cầu BV làm rõ vụ việc, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, sớm có căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đưa ra xét xử.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Trả lời về việc Ngô Xuân Quý cải tạo phòng bệnh thành phòng cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy nhưng lãnh đạo BV không hay biết, ông Quang cho biết hiện Bộ Y tế đang tiếp tục yêu cầu BV giải trình, sau đó cung cấp thông tin cho báo chí.

Trước đó, chiều 31-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn diễn ra ngay tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Thường Tín, Hà Nội). Không chỉ diễn ra hoạt động mua bán ma tuý, đối tượng chủ mưu còn lập hẳn một phòng riêng để đàn em và gái dịch vụ tổ chức "bay lắc" ngay tại phòng điều trị bệnh. Căn cứ tài liệu xác minh, thu thập được, cơ quan công an đã thực hiện kế hoạch phá án. Ngày 20-3-2021, Cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng về các hành vi Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ hơn 6 kg ma tuý tổng hợp. Mở rộng điều tra, công an đã bắt giữ 1 kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần trung ương I, để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.