Cần người dân đồng lòng

UBND TP Châu Đốc đã kiến nghị Công an tỉnh An Giang tăng cường bổ sung lực lượng cơ động làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Núi Sam, bảo đảm 24/24 giờ đều có lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, hỗ trợ du khách. Địa phương cũng trang bị thêm hệ thống camera thông minh trong Khu Du lịch quốc gia Núi Sam cũng như các tuyến đường chính trên địa bàn TP nhằm giám sát an ninh trật tự, nhận diện khuôn mặt các đối tượng chèo kéo, lừa gạt du khách. "UBND TP Châu Đốc cũng rất mong muốn sự đồng tình của người dân trong công tác này để góp phần xóa bỏ triệt để tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách trên địa bàn để Châu Đốc thật sự xứng tầm là TP du lịch của tỉnh An Giang" - ông Lâm Quang Thi kêu gọi.