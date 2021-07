TP Cần Thơ: Công an xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền) đã lập biên bản vi phạm xử phạt hành chính nhóm thanh niên đi câu cá trong thời gian địa phương giãn cách xã hội. Vào tối 20-7, lực lượng Công an xã Nhơn Ái đi tuần tra phát hiện 12 thanh thiếu niên tụ tập đi câu cá tại ấp Nhơn Thọ 1. Sau đó, lực lượng công an đã mời nhóm người này về trụ sở.



Nhóm thanh thiếu niên tại Cần Thơ đi câu cá trong đêm. Ảnh: Công an cung cấp

Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình trong việc tụ tập đông người để câu cá giải trí, không chấp hành quy định giãn cách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16.

Công an xã Nhơn Ái phối hợp cơ quan chức năng củng cố hồ sơ và đề nghị Chủ tịch UBND huyện Phong Điền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 12 Nghị định 117/NĐ-CP, mỗi người 15 triệu đồng.

Trà Vinh: Ngày 28-7, Công an xã Hòa Lợi (huyện Châu Thành) cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với Trương Hoàng Nam (25 tuổi) và Dương Văn Thi (22 tuổi; cùng ngụ tại địa phương) về hành vi ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Hai thanh niên ở xã Hoà Lợi bị lập biên bản vì đi câu cá trong thời gian giãn cách. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 27-7, Tổ công tác Công an xã Hòa Lợi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 thì phát hiện Thi điều khiển xe máy chở Nam phía sau lưu thông trên đường nên kiểm tra.

Qua làm việc, cả 2 cho biết đang trên đường đi qua xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành để câu cá. Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm. Với lỗi vi phạm, Nam và Thi sẽ bị xử phạt 2 triệu đồng.