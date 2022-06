Theo đó, khoảng 22 giờ 15 phút, ngày 7-6, tại Km62+780m Quốc lộ 10, thuộc địa phận thôn Đồng Phúc, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, xe ôtô con BKS 17A-234.xx do tài xế P.Đ.P. (24 tuổi, trú tại xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ) điều khiển đi hướng Thái Bình - Hải Phòng đã va chạm với xe đầu kéo BKS 15C-140.xx kéo theo sơmi rơmóoc 15R-164.xx.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 4 người thương vong.

Sau cú va chạm, phần đầu chiếc xe ôtô con chui xuống dưới thùng hàng xe container và bị hư hỏng nặng. 2 người trên xe ôtô con tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt-Đức, Hà Nội.



Được biết, cả 4 nạn nhân đều là người thôn Tô Trang, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, gặp nạn trên đường trở về sau đám cưới.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Phụ đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình và các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thương tâm này.