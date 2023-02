Ngày 19-2, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong xảy ra tại đường Thuận An Hoà, thuộc phường An Phú, TP.Thuận An.

Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, xe máy BKS 74D1-30959 do một nam thanh niên khoảng 20 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Thuận An Hoà, theo hướng ra đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đến đoạn giao với đường Mỹ Phước - Tân Vạn thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải đang dừng chờ đèn đỏ. Sau cú tông, nam thanh niên được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Tại hiện trường, xe máy găm chặt vào đuôi xe tải, phần đầu bị hư hỏng nặng.