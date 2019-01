Đi rà sắt, tá hỏa phát hiện nam thanh niên chết bên xe máy

24/01/2019 15:46

Chiều 24-1, ông Nguyễn Văn Nhẫn, Phó Công an xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xác nhận thông tin người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một nam thanh niên bên chiếc xe máy.



Sự việc được người dân chia sẻ lên mạng xã hội

Cụ thể, khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, một người dân đi rà sắt tại khu vực gần khu dân cư Nam Định (thôn Nam Định, xã Tam Anh Nam) hoảng hồn khi phát hiện thi thể nam thanh niên bên cạnh một chiếc xe máy nên đã trình báo cho chính quyền địa phương. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Văn Tấn (25 tuổi; ngụ thôn Tiên Xuân 2, xã Tam Anh Nam).

Theo người nhà nạn nhân, tối hôm qua, anh Tấn có đi nhậu với bạn ở TP Tam Kỳ. Khoảng 0 giờ sáng 24-1 thì điều khiển xe máy về nhà. Nhiều người nhận định khả năng do say rượu, anh Tấn tự ngã xe dẫn đến tử vong. Do tuyến đường gần khu dân cư nơi anh Tấn tử nạn vắng người nên phải đến trưa 24-1 thì sự việc mới được phát hiện. Được biết, nạn nhân làm nghề sửa xe ở địa phương.

Tr.Thường