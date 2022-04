Ông Trần Thành Trọng, Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Dương khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa gửi công văn đến lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xử lý tình trạng ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 20.

Cụ thể, qua công tác tiếp công dân và theo dõi trên mạng xã hội, ông Trần Thành Trọng nhận được nhiều ý kiến phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20 qua địa bàn Đồng Nai.

Một chiếc xe "rau 49" chạy lấn làn trên Quốc lộ 20 qua xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất được ghi lại vào đầu tháng 4-2022

Gần đây, ông Trần Thành Trọng lái ô tô đi trên Quốc lộ 20 vào buổi tối thì phát hiện tình trạng tài xế vi phạm trật tự an toàn giao thông diễn ra rất phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Trong đó, có xe khách và xe tải thùng chở rau củ quả (còn gọi là xe rau 49) mang biển số của tỉnh Lâm Đồng lưu thông chiều Đà Lạt - Dầu Giây.

Hành vi vi phạm của người điều khiển các loại phương tiện này là chạy quá tốc độ, vượt tại khu vực cấm vượt, lưu thông lấn vào làn đường ngược chiều, ép các phương tiện khác đang lưu thông đúng quy định…

Theo ông Trần Thành Trọng, mặc dù việc vi phạm không nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhưng trước bức xúc của nhân dân lưu thông qua Quốc lộ này, ông đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tăng cường lực lượng và trang thiết bị kỹ thuật để xử lý nghiêm người điều khiển và các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 20, bất kể người đó là ai và phương tiện của cá nhân, tổ chức nào.

Ngay sau khi tiếp nhận văn bản của ông Trần Thành Trọng, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo cụ thể.

Theo đó, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai,Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh- giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung phản ảnh, xử lý nghiêm tình trạng ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 20, đoạn thuộc địa bàn Đồng Nai.

Kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời phúc đáp cho Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương là ông Trần Thành Trọng.