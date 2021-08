Sáng 2-8, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An, cho biết qua lấy mẫu xét nghiệm đã phát hiện thêm 6 trường hợp ở Nghệ An dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 4 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Minh An, 2 người từ Bình Dương về quê.



Trường hợp thứ nhất là anh N.V.D. (SN 1991), trú xã Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An. Ngày 30-7, anh D. đi bằng xe máy từ Thuận An, Bình Dương về đến Nghệ An. Chiều ngày 1-8, anh D. đến chốt kiểm dịch Bến Thủy, TP Vinh được làm test nhanh Covid-19 hai lần đều cho kết quả dương tính SARS-CoV-2, sau đó anh D. được cách ly tại Trạm Y tế Nghi Đức và lấy mẫu RT-PCR gửi CDC Nghệ An, tối 1-8 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.



Những ngày qua rất đông người từ TP HCM, Binh Dương đi xe máy về quê Nghệ An

Trường hợp thứ 2 là anh V.B.P. (SN 1988), trú xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Ngày 29-7, anh P. đi xe máy từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An, đến ngày 1-8, anh P. về đến chốt kiểm dịch tại Hồng Tiến, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn được làm test nhanh Covid-19 hai lần đều cho kết quả dương tính SARS-CoV-2, sau đó anh P. được cách ly tại Trường THCS Dân tộc nội trú Kỳ Sơn và lấy mẫu RT- PCR gửi CDC, sáng ngày 2-8 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 3 là H.T.T.S. (SN 2015), trú xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Cháu S. là F1 của bệnh nhân H.T.Y. đã được công bố trước đó. Ngày 28-7, cháu S. được cách ly tại Trường mầm non Quỳnh Lâm và được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 31-7, cháu S. được lấy mẫu lần 2 gửi BVĐK Quang Khởi, tối 1-8 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 4 là bà N.T.N. (SN 1975), trú xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bà N. là F1 của bệnh nhân H.T.Y. đã được công bố trước đó. Ngày 28-7, bà N. được cách ly tại Trường mầm non Quỳnh Lâm và được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 31-7, bà N. được lấy mẫu lần 2 gửi BVĐK Quang Khởi, tối ngày 1-8 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 5 là cháu N.T.H.A. (SN 2015), trú xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Cháu A. là F1 của bệnh nhân N.N.N. đã được công bố trước đó. Ngày 31-7, cháu A. được cách ly tại Trường mầm non Thuận Nghĩa và được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, tối ngày 1-8 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 6 là cháu H.N.T.L. (SN 2011), trú xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. Cháu L. là F1 và là con bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 30-7, cháu L. được cách ly tại Trường tiểu học Quỳnh Giang và lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 31-7, cháu L. được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện đa khoa Quang Khởi, tối ngày 1-8 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 253 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 14 địa phương: TP Vinh: 91, Quỳnh Lưu: 61, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 21, Yên Thành: 13, Kỳ Sơn: 12, Hoàng Mai: 10, Nam Đàn: 8, Quỳ Hợp: 5, Nghi Lộc: 5, Đô Lương: 1, Nghĩa Đàn: 1, Tân Kỳ: 1, Thanh Chương: 1.