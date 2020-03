Trước diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) đang diễn biến phức tạp, nhiều ca nhiễm mới được phát hiện tại các địa phương trên cả nước, sáng nay 9-3, HĐND tỉnh Nghệ An ban hành công văn hỏa tốc thông báo hoãn kỳ họp thứ 13- HĐND tỉnh khóa XVII mà theo kế hoạch trước đó diễn ra vào chiều ngày 9-3.



Thông báo hoãn kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII

Trước đó, vào ngày 2-3, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 18/TB-HĐND.TT triệu tập kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến khai mạc vào 14 giờ ngày 9-3-2020 tại TP Vinh (Nghệ An) để xem xét, quyết định và thông qua một số nghị quyết liên quan đến chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tiễn, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An quyết định hoãn tổ chức kỳ họp. "Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết" - thông báo viết.

Trước đó, vào tối ngày 8-3, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã có cuộc họp với các ban ngành liên quan về việc phòng, chống dịch Covid-19. Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã có chỉ đạo tạm hoãn các cuộc họp, các sự kiện tổ chức đông người, cho cách ly tại gia đình theo hướng dẫn của các cơ quan y tế đối với những cán bộ tiếp xúc gần với đoàn công tác của Bộ KH-ĐT. Ngoài ra, cũng trong tối ngày 8-3, tỉnh Nghệ An đã có chỉ đạo cho toàn bộ học sinh THCS tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.