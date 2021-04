Đều đặn mỗi tối từ thứ hai đến thứ năm hằng tuần, lớp học may miễn phí ở Giáo xứ Hàng Xanh (76 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, TP HCM) lại sáng đèn.



Ngồi ở chiếc máy may gần cửa lớp học, cô bé Mai Lê lúi húi những đường may đầu tiên. Mai Lê cùng với Mica và Trà My là 3 học viên nhỏ tuổi nhất trong lớp học. Gặp khó khăn trong giao tiếp hoặc bị tật ở tay song các em quyết tâm học nghề.

Xung quanh Mai Lê, nhiều học viên là người khó khăn, không có nghề nghiệp cũng miệt mài với từng đường kim mũi chỉ. Trên chiếc bàn dài, một số học viên khác say sưa vẽ mẫu, tập cắt. Các cô giáo tận tình đến kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho từng người.

Cô giáo Trần Thị Ngọc Phượng chỉ bảo tận tình cho các học viên trẻ tại lớp học may miễn phí ở Giáo xứ Hàng Xanh.Ảnh: QUỐC THẮNG

Lớp học may miễn phí ở Giáo xứ Hàng Xanh được tổ chức từ năm 1993, ban đầu dành cho nữ tu, học sinh - sinh viên nghèo. Dần dà, đối tượng học viên ngày càng mở rộng, không phân biệt tôn giáo, giới tính, độ tuổi, hoàn cảnh. Đến nay, hàng trăm người đã được dạy nghề, có việc làm ổn định từ lớp học may miễn phí này. Nhiều người trong số này trở lại đóng góp kinh phí, hỗ trợ chuyên môn, kết nối việc làm cho người học sau. Những niềm vui và yêu thương cứ như vậy được tiếp nối.

Học viên Lê Thị Nhàn chia sẻ chị nhận được nhiều sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của các giáo viên nơi đây và hy vọng sau 7 tháng theo học sẽ có cơ hội phát triển nghề nghiệp, thay đổi cuộc sống. Học viên Lê Trúc Linh cho biết chị đã học xong từ vài khóa may trước, tay nghề cũng khá, đã có việc làm. Hiện tại, chị Linh trở lại lớp học, tình nguyện hỗ trợ giáo viên dạy nghề cho học viên mới. Tối nào chị cũng từ TP Thủ Đức đến đây.

Cứ như thế, lớp học may giữa khu vực gần trung tâm thành phố náo nhiệt, sôi động này đã trở thành điểm hẹn thân thương, chắp cánh ước mơ cho nhiều người. Mọi âu lo cơm áo gạo tiền và bao nỗi căng thẳng thường trực tan biến, chỉ còn tiếng cười nói, tiếng máy may và lời khích lệ nhau học cho giỏi nghề.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Ban Bác ái Giáo xứ Hàng Xanh, người quản lý lớp học may - cho biết lớp học tồn tại nhờ sự chung tay của rất nhiều ân nhân gần xa. Tất cả những chiếc quần, tấm áo học viên may được khi nghiệm thu đạt chất lượng tốt đều được đóng gói lại, dành làm phần quà trong các chuyến công tác xã hội đến vùng sâu, vùng xa. Ý thức điều này, ai nấy càng chăm chút cho từng sản phẩm, như một cách sẻ chia yêu thương đến những người kém may mắn.

Lớp học may Giáo xứ Hàng Xanh đang ngày càng được nhiều người biết đến như một mô hình hay, thiết thực cho cộng đồng; góp thêm gam màu tươi sáng cho bức tranh thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Cô Trần Thị Ngọc Phượng, giáo viên chính của lớp, là người gắn bó với lớp học từ nhiều năm nay. Cô Phượng cũng là một trong những người vừa được tuyên dương "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả" trong phong trào thi đua yêu nước TP HCM lần 4 - năm 2020. Sự tận tụy cống hiến của cô Phượng và những giáo viên nơi đây đã giúp rất nhiều người không có nghề nghiệp, các đối tượng yếu thế ổn định mưu sinh, thoát nghèo.