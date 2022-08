Hội đồng kỷ luật của bệnh viện đã chia các cá nhân này làm 2 nhóm trực tiếp và gián tiếp liên quan đến kết quả sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh.

Cụ thể, 3 người bị cảnh cáo gồm trưởng Khoa Hóa sinh – Vi sinh, kỹ thuật viên trưởng khoa, kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện xét nghiệm.



Bệnh viện cũng kỷ luật khiển trách đối với người trực tiếp ký trả kết quả vì người này đã vi phạm lỗi thiếu xem xét duyệt kết quả trả theo quy trình bệnh viện đã ban hành. Bên cạnh còn có nhân viên nhập kết quả đã thiếu kiểm soát không phát hiện ra nồng độ cồn bất thường.

Quyết định kỷ luật áp dụng theo quy chế thi đua khen thưởng của bệnh viện và Nghị định 112 về xử lý kỷ luật nhân viên sai phạm.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, nơi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nữ sinh Hồ Hoàng Anh

Riêng trách nhiệm Ban Giám đốc Bệnh viện, thì lãnh đạo bệnh viện cho rằng vụ việc này xảy ra là do sai sót của cá nhân không thực hiện đúng quy trình của Ban Giám đốc bệnh viện đã ban hành. Vì vậy, Hội đồng kỷ luật không xem xét hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo bệnh viện.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 8 giờ sáng 28-6, em Hồ Hoàng Anh (học sinh lớp 12 Trường chuyên Lê Quý Đôn ở Ninh Thuận) trong lúc chạy xe máy đã va chạm ôtô do cán bộ Trung đoàn Không quân 937 điều khiển và tử vong. Sau đó, gia đình nhận thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết nồng độ cồn của em Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu, do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận làm xét nghiệm (sau này, bệnh viện công bố nồng độ cồn của nữ sinh còn cao hơn, đến 0,79g/l máu).

Ông Hồ Hoàng Hùng (cha nữ sinh) bức xúc, gửi đơn khiếu nại lên lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và cơ quan chức năng vì cho rằng một nữ sinh đi đến trường lúc sáng thì làm sao có thể có nồng độ cồn. Ông Hùng yêu cầu trả lại sự trong sạch cho người đã chết; đề nghị giám định đối chiếu mẫu máu mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã xét nghiệm với mẫu máu của gia đình để xác định có phải là của nữ sinh Hồ Hoàng Anh hay không. Nếu có chuyện làm sai lệch hồ sơ vụ án thì ông đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự những người làm sai.

Tại cuộc họp báo chiều 2-8, đại diện Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm khẳng định quân nhân lái ôtô đã vi phạm luật giao thông khi nghe điện thoại trong lúc điều khiển xe, chuyển làn thiếu quan sát. Riêng nữ sinh Hồ Hoàng Anh đi đúng làn đường và tốc độ.