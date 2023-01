Ngày 30-1, tại Công an TP Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Lễ công bố quyết định

Theo đó, đại tá Lê Văn Quý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, đã trao quyết định điều động thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Công an huyện Hòn Đất, đến giữ chức Trưởng Công an TP Phú Quốc.

Đồng thời, trao quyết định điều động đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an TP Phú Quốc, giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ.

Đại tá Lê Văn Mót (thứ 2 từ phải sang) và thượng tá Mai Phương Nam (thứ 2 từ trái sang)

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã điều động thượng tá Nguyễn Văn Thơi, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Hòn Đất.