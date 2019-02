Cảng Quy Nhơn hoạt động xuyên Tết

04/02/2019 20:44

Chiều 4-2 (30 Tết), Công ty CP Cảng Quy Nhơn (trụ sở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Cảng Quy Nhơn vẫn xếp dỡ hàng hóa bình thường. "Dịp Tết Nguyên đán, trong khi các tàu nội địa nghỉ thì tàu nước ngoài vẫn hoạt động bình thường. Bởi vậy, Cảng Quy Nhơn vẫn tổ chức xếp dỡ hàng hóa như những ngày bình thường khi tàu hàng cập cảng" - một lãnh đạo Công ty CP Cảng Quy Nhơn cho biết.



Cảng Quy Nhơn vẫn hoạt động trong những ngày nghỉ Tết

Trước đó, ngày 16-12-2018, Công ty CP Cảng Quy Nhơn tổ chức lễ đón tấn hàng thứ 8 triệu thông qua cảng trong năm 2018. Đây là sản lượng cao nhất từ trước đến nay của Cảng Quy Nhơn. Trong năm 2018, tổng doanh thu của Cảng Quy Nhơn đạt trên 700 tỉ đồng, tăng 13,7% so kế hoạch và tăng 28% so năm 2017; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 116,5 tỉ đồng, tăng 6% so kế hoạch và tăng 24,2% so với năm 2017; nộp ngân sách dự kiến đạt 53,3 tỉ đồng.

Theo ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Quy Nhơn, để đạt được kết quả trên, trong thời gian gần đây, doanh nghiệp đã tăng cường đầu tư hệ thống bốc dỡ hiện đại, thực hiện các định mức bảo đảm hài hòa các lợi ích, khuyến khích nâng cao năng suất chất lượng và sản lượng...

Tin, ảnh: Đức Anh