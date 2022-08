Sở GTVT TP HCM vừa có văn bản gửi UBND TP HCM báo cáo sự cố phương tiện đường thủy va chạm làm hư hỏng dầm biên nhịp chính cầu Bình Phước 1. Đồng thời kiến nghị UBND TP chỉ đạo Công an TP HCM, Công an quận 12 và Công an TP Thủ Đức sớm điều tra xác định nguyên nhân vụ việc.

Sự cố được phát hiện chiều 8-8, chưa xác định thời gian xảy ra sự cố do đang trong quá trình điều tra, chưa bắt được phương tiện gây ra sự cố.

Cụ thể, qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện dầm biên nhịp chính phía hạ lưu của cầu Bình Phước 1 nghi bị phương tiện đường thủy va chạm làm cong vênh, bản cánh dưới của dầm và bản bụng bị biến dạng, hệ khung dầm ngang liên kết các dầm biên tại vị trí này cũng bị cong vênh.

Cầu Bình Phước 1 hạn chế phương tiện xe tải và xe khách trên 16 chỗ lưu thông từ ngày 11-8

Sau khi phát hiện sự cố, Sở GTVT trực tiếp đến hiện trường xem xét và chỉ đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án điều tiết giao thông. Theo đó, từ ngày 11-8, tạm thời không cho phép các phương tiện xe tải, xe khách từ 16 chỗ lưu thông qua cầu để phục vụ công tác điều tra và xử lý sự cố công trình.

Theo Sở GTVT, sự cố sẽ được kiểm tra, đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại, dự kiến sẽ hoàn thành và có kết quả trước ngày 20-8. Trường hợp xác định được đối tượng gây ra sự cố thì buộc bồi thường thiệt hại theo quy định.