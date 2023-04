Ngày 13-4, Công an xã Phước Kiển cho biết đang phối hợp với Công an huyện Nhà Bè, TP HCM điều tra vụ cháy bất thường ở chung cư Phú Hoàng Anh.

Nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân sống ở block B chung cư Phú Hoàng Anh phát hiện cháy lớn ở sảnh nên gọi điện báo cho lực lượng chức năng.

Qua trích xuất từ camera an ninh, công an xác định khoảng 2 giờ 15 phút, một người đàn ông cầm can nhựa vào sảnh block B chung cư Phú Hoàng Anh. Sau đó, người này để can nhựa ở một góc khuất rồi đi bộ ra đường Nguyễn Hữu Thọ. 5 phút sau, ông ta quay lại sảnh đổ chất lỏng từ trong can ra, châm lửa đốt rồi bỏ đi.

Tại hiện trường, công an thu giữ một can nhựa bên trong còn chất lỏng. Theo người dân chung cư Phú Hoàng Anh, đến nay, đã có 4 lần người lạ mang xăng vào đốt tại sảnh chung cư này.