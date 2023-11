Ngày 26-11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, qua hơn 2 ngày tích cực điều trị, đại úy Trần Hoàng Ngôi (31 tuổi; cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Môi trường, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tạm ổn.



Đại úy Trần Hoàng Ngôi đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: Khánh Lê

Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khoẻ của anh còn yếu, cần thời gian hồi phục và đang điều trị tại khu hậu phẫu của Khoa Gây mê hồi sức của bệnh viện. Anh đã tỉnh táo, nói chuyện được nhưng hạn chế tiếp xúc.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Trà Ôn đến thăm hỏi gia đình và tình hình sức khoẻ đại úy Ngôi

Sau khi xảy ra vụ việc, nhiều đoàn công tác của UBND tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh, huyện ủy, UBND huyện Trà Ôn đã đến thăm, động viên người thân và đại úy Ngôi.

Theo Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, công an tỉnh tạo điều kiện tốt nhất trong việc điều trị cũng như bố trí công tác sau này đối với đại úy Ngôi. Công an tỉnh Vĩnh Long đã vận động công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh chung tay hỗ trợ đại úy Ngôi.

Đại úy Ngôi sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, trong đó anh Ngôi là con út, chưa kết hôn. Đại úy Ngôi là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng và cha là thương binh. Anh có hơn 10 năm công tác ở đơn vị.

Theo nhận xét của đồng nghiệp, tính tình anh hiền lành, nhiệt tình nên rất được mọi người yêu quý. Trong công việc, đại úy Ngôi rất xông xáo, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.