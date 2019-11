Chiều 7-11, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thông tin này. Đại úy Nguyễn Minh Tiến (36 tuổi) công tác tại Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an Lâm Đồng. Việc đình chỉ công tác để kiểm điểm, làm rõ những nội dung người dân tố cáo liên quan đến sai phạm lấn chiếm đất rừng để xây dựng nhà hàng trái phép Trên Đỉnh Đồi Trăng cạnh khu du lịch Dinh 3 - Bảo Đại, do ông Tiến làm chủ.

Công trình xây dựng nhà hàng sai phạm hàng ngàn m2 ngay trung tâm TP Đà Lạt.

Qua đó, Thanh tra Công an Lâm Đồng cũng cho biết đơn vị này nhận được nhiều đơn thư người dân tố cáo ông Tiến liên quan đến đất đai và xây dựng tại nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng. Cụ thể ông Tiến bị một người dân (ngụ phường 4, TP Đà Lạt) tố cáo lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng khi hứa xin phép xây dựng nhà ở cho họ gần khu vực nhà hàng này, nhưng thực tế ông Tiến không xin được giấy phép và không trả lại tiền.

Không những vậy, ông Tiến còn bị tố cáo chiếm hơn 70 m2 đất của họ để mở đường vào nhà hàng. Một số người dân khác tố cáo ông Tiến "dùng xã hội đen tạo áp lực, ép người dân bán đất với giá rẻ gần khu vực nhà hàng"...



Như Báo Người Lao Động đã thông tin, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có báo cáo lên UBND tỉnh Lâm Đồng kết quả kiểm tra và phát hiện hàng loạt sai phạm tại khu vực nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng (số 1, đường Triệu Việt Vương, phường 4, TP Đà Lạt).

Khu vực xây dựng hoành tráng có nhiều sai phạm.

Thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư đã xây dựng, cải tạo mở rộng 13 công trình với tổng diện tích hơn 2.700 m2 trong khi khu vực này thuộc quy hoạch đất du lịch hỗn hợp, đất công viên cảnh quan và đất trụ sở khác.

Theo UBND TP Đà Lạt, khi đoàn kiểm tra liên ngành tới làm việc, người đang sử dụng khu đất này là ông Nguyễn Minh Tiến (SN 1983, đường Nguyễn Thượng Hiền, TP Đà Lạt) không phối hợp với đoàn công tác. Còn UBND phường 4, TP Đà Lạt không xác định được thời điểm vi phạm hành chính của ông Tiến. Người sử dụng thửa đất còn tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trong khi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Ngoài ra, Nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng đã lấn chiếm 1.884 m2 đất rừng phòng hộ. Ngang nhiên chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp. Xây dựng 4 khối công trình trái phép với diện tích 747m2, trong đó xây dựng trên đất lâm nghiệp là 410 m2.

Nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng được xây dựng sai phạm hơn 1.800 m2 ngay trung tâm Đà Lạt.

Trước hàng loạt sai phạm tại khu vực nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng, UBND TP Đà Lạt đã giao cho UBND phường 4 chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm mời ông Nguyễn Minh Tiến làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai; kiểm tra, giám sát việc chấp hành biện pháp buộc khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Minh Tiến.



Liên quan đến sai phạm này, UBND TP Đà Lạt và Ủy Ban kiểm tra Thành ủy TP Đà Lạt đã thi hành kỷ luật ông Lê Đình Cường và ông Phan Ngọc Toàn (đều là nguyên Chủ tịch UBND phường 4, TP Đà Lạt) bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo.