Khoảng 10 giờ ngày 23-6, anh Nguyễn Hữu H. (22 tuổi, phường Linh Trung, TP Thủ Đức) chạy xe máy trên Quốc lộ 1. Khi xe đang qua cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức khoảng 1 km thì bánh sau bất ngờ loạng choạng...



Dắt bộ xe vì cán phải đinh

Phóng viên là nạn nhân

Cố gắng bình tĩnh để không lạc tay lái trong dòng phương tiện đủ loại, anh H. tấp vội vào lề đường, kiểm tra thì hình ảnh đầu tiên là mảnh kim loại hình thoi với phần lớn chiều dài ngập trong lớp vỏ cao su. Dưới cái nắng gay gắt, khói bụi ngột ngạt, thanh niên này hì hục, khó nhọc đẩy phương tiện tìm chỗ vá. Không may, chủ tiệm nói vết thủng lớn, chỉ có thể thay ruột xe với giá 80.000 đồng.

Đó là lần thứ 2 chỉ trong ít ngày nạn nhân gặp tình cảnh này. "Mỗi lần lưu thông qua đây tôi đều dặn mình chạy chậm chứ không dám phóng nhanh như những đoạn đường khác. Lo lắm, lỡ dính đinh, không kịp xử trí rồi ngã ra đường đúng lúc xe tải, xe khách, container lao tới thì nguy hiểm vô cùng" - H. nói.

Cũng trên Quốc lộ 1 lúc 11 giờ cùng ngày, người đàn ông chạy xe ba gác qua cầu vượt Linh Xuân thì bị bể bánh xe trước, phóng viên tiếp cận nhưng người này e ngại, nói "lên báo sợ bị trả thù" nên từ chối trả lời.

Nhiều mảnh kim loại nhọn tại khu vực ngã tư Linh Xuân

Theo người dân, ngã tư Linh Xuân là khu vực phương tiện tỏa đi Quốc lộ 1, Quốc lộ 1K và đường Phạm Văn Đồng. Tại đây, nhiều phương tiện cán phải đinh và đã có tai nạn từ việc này. Do vậy, ở cầu vượt Linh Xuân có người đã dùng sơn đen viết dòng chữ cảnh báo "Đoạn đường có đinh, bà con chạy chậm".

Ông Chiến (tài xế xe ôm) nói tình trạng hàng loạt xe máy xì hơi bởi vật nhọn xảy ra từ lâu, nhất là đoạn từ KCX Linh Trung 1 đến ngã tư Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước). "Ở đây, người dân dắt bộ là chuyện thường. Thấy tội nghiệp nhưng không sao trị được "đinh tặc" vì chúng thường hoạt động vào đêm khuya, khó phát hiện. Khi ruột lủng phải thay mới thì cứ xác định từ 80.000 đến 150.000 đồng, chẳng khác nào bị... bóp cổ" - ông Chiến nói.

Qua quan sát ở những vị trí người dân ca thán, phóng viên nhận thấy có nhiều mảnh sắt dẹp hình thoi, vật sắt hình xoắn ốc khó phát hiện bằng mắt thường. Phóng viên cũng là nạn nhân khi lưu thông qua ngã tư Bình Phước. Khi cảm nhận bánh xe máy bị lạng liên hồi, phóng viên dừng lại thì không những một mà nhiều mảnh nhọn đã găm trên vỏ xe. Trong lúc thay ruột xe, chủ tiệm sửa xe khẳng định những mảnh nhọn này do "đinh tặc" rải.

Từ nhiều năm trước, một thời gian dài Quốc lộ 1 đi qua TP HCM liên tục bị các đối tượng rải đinh. Tình trạng này từng gây ám ảnh cho những người chạy xe qua.

Cảnh báo do người dân viết để nhắc mọi người chú ý

"Khó vì đặc điểm địa bàn"

Trao đổi với phóng viên, anh Dương Lê Đại, Bí thư Đoàn phường Linh Xuân, cho biết Đoàn Thanh niên phường Linh Xuân tạo một nhóm trên Zalo để người dân kịp thời thông tin về vấn đề rải đinh trên quốc lộ. Đoàn thanh niên phường cũng đã thành lập đội hút đinh hoạt động liên tục.

Theo anh Lê Dương Đại, công an phường cũng đã làm việc với các tiệm sửa xe, ve chai trên địa bàn để họ ký cam kết không rải đinh. Công an còn tung lực lượng theo dõi nhiều tuyến đường nhưng do địa bàn giáp ranh với tỉnh Bình Dương nên việc phát hiện, xử lý gặp khó khăn.

Luật sư Trần Minh Cường, Giám đốc Công ty Luật TMC Lawyers, nhận xét nạn rải đinh thường xảy ra trên quốc lộ hay các giao lộ đông đúc... Truyền thông đã từng phản ánh những đoạn đường khoảng vài mét nhưng có đến hàng chục mảnh đinh sắc nhọn nằm la liệt.

"Đinh tặc" gây thiệt hại đến phương tiện và đánh trực tiếp vào túi tiền của người tham gia giao thông. Chưa kể, người điều khiển xe với tốc độ cao hoặc vào trời tối thì tai nạn giao thông nghiêm trọng có thể xảy ra.

Pháp luật đã quy định cụ thể về chế tài xử phạt đối với người có hành vi này. Nghị định 100/2019 quy định phạt từ 6 đến 8 triệu đồng đối với hành vi rải đinh trên đường. Theo điều 261 Bộ Luật Hình sự, "Tội cản trở giao thông đường bộ", các "đinh tặc" sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, thậm chí phải chịu án phạt tù đến 10 năm. Họ cũng có thể bị truy tố tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Để giải quyết rốt ráo nạn rải đinh trên đường, theo luật sư Cường, bên cạnh tuyên truyền, răn đe, cần kết hợp nhiều biện pháp khác, như lắp đặt nhiều camera theo dõi trên các đoạn đường vắng; khen thưởng xứng đáng những người phát hiện, tố cáo...

Trước đó, từ ngày 7-5, Báo Người Lao Động đã phản ánh hàng trăm mảnh sắt sắc nhọn chỉ trên đoạn đường khoảng 150 m từ cầu vượt Linh Xuân, TP Thủ Đức đi quận 12.