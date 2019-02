Đổ xô sang Lào, Thái Lan mưu sinh

18/02/2019 07:11

Đại tá Nguyễn Đình Trần, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An, cho biết sau Tết nguyên đán 2019, lượng người đến đơn vị này để làm hộ chiếu, giấy thông hành, gia hạn thị thực tăng đột biến. Mỗi ngày có cả 1.000 người, có ngày cao điểm lên đến hơn 2.000 người làm thủ tục.



"Chúng tôi huy động toàn bộ 43 người của đơn vị để làm việc, mở thêm 2 bàn, mượn trụ sở của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe để tiếp người dân. Ngoài ra, đơn vị cũng xin lãnh đạo điều động thêm 8 cán bộ Công an phường Trường Thi, 11 sinh viên thực tập Học viện An ninh để giải quyết thủ tục" - đại tá Nguyễn Đình Trần nói.

Theo đại úy Ngô Xuân Mạnh, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công An tỉnh Nghệ An, mục đích của người dân làm hộ chiếu, giấy thông hành sang Lào, Thái Lan là để làm ăn.

Tại Hà Tĩnh, theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, những ngày sau Tết nguyên đán 2019, số người trên địa bàn đến làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu, giấy thông hành để đi lao động ở nước ngoài cũng rất đông - hơn 1.000 người/ngày. Phần lớn trong số này sang Lào và Thái Lan.

Anh Nguyễn Viết Hoàng (ngụ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) trần tình: "Ở quê không có việc, thấy mọi người sang Lào làm ăn nên mình cũng đi. Đầu năm đông người làm thủ tục nhưng được cán bộ hướng dẫn, giúp đỡ nên việc làm giấy tờ cũng không gặp khó khăn".

Do việc đi sang Lào, Thái Lan thuận lợi nên theo thống kê chưa đầy đủ, tại Nghệ An và Hà Tĩnh có tới mấy chục ngàn người dân đang mưu sinh tại 2 nước này. Điển hình như xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 1.500 người dân làm ăn, sinh sống tại Lào. Nhờ sang Lào làm ăn mà cuộc sống của người dân xã Diễn Tháp đổi đời. Từ một xã nghèo, nay ở Diễn Tháp nhà cao tầng mọc lên san sát, hàng trăm ôtô đắt tiền.

Tại Hà Tĩnh cũng thế, nhờ sang Thái Lan làm ăn mà đời sống của nhiều hộ dân khá hẳn lên. Ông Võ Xuân Phong, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc, cho biết trong huyện có khoảng 4.000 người đang làm ăn ở Thái Lan, nhờ đó kinh tế, đời sống của nhiều người thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Khởi tố nhiều vụ án đưa người qua Trung Quốc lao động "chui" Sau Tết Kỷ Hợi 2019, người dân tại nhiều địa phương ở Thanh Hóa lại tìm cách vượt biên qua Trung Quốc, Thái Lan, Lào để lao động "chui". Tại các huyện Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống..., người dân thường qua Lào, Thái Lan lao động trái phép. Còn tại các huyện ven biển, đặc biệt là huyện Quảng Xương và Hậu Lộc, hàng ngàn người đã qua Trung Quốc lao động "chui". Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố điều tra 10 vụ án liên quan đến việc tổ chức đưa người đi lao động trái phép tại Trung Quốc. Th.Tuấn

Đức Ngọc