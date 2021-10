Sáng 9-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.



Củng cố niềm tin của nhân dân

Tại hội nghị, 8 cử tri của các phường thuộc 3 quận nói trên đã phát biểu ý kiến, tập trung chủ yếu vào các nội dung như: công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe của nhân dân; phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trong hoạt động sản xuất - kinh doanh; hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tiếp thu ý kiến và kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định các ý kiến đều rất chất lượng, sâu sắc, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp chung.

Theo Tổng Bí thư, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới nói chung, trong đó có nước ta. Nhưng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, công tác phòng chống dịch đã đem lại hiệu quả. Các hoạt động của đất nước vẫn diễn ra bình thường trong điều kiện phòng chống dịch. "Trong khó khăn, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín và sức mạnh tổng hợp quốc gia tiếp tục được củng cố; truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội" - Tổng Bí thư khẳng định.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư nhìn nhận đất nước đang còn rất khó khăn. Do đó, thời gian tới, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý chí quyết tâm cao để vượt qua. Trong đó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tự mãn trước dịch Covid-19; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước bình yên, có điều kiện phát triển.

Thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết sắp tới, Ban Bí thư sẽ chỉ đạo tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 với hai trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, toàn Đảng sẽ đẩy mạnh đấu tranh, quyết tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân; không chỉ chống tham nhũng mà phải chống cả tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với lãnh đạo TP Hà Nội và các cử tri quận Ba ĐìnhẢnh: Thủy Tiên

TP HCM không lơ là, chủ quan khi mở cửa

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri ngành y tế TP HCM với Đoàn ĐBQH thành phố. Có 21 ý kiến các cử tri là cán bộ y tế tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, giảng viên đại học chuyên ngành y… gửi đến các ĐBQH. Trong đó, một số ý kiến nhất trí với kiến nghị nhà nước sớm nghiên cứu, cho phép triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Phát biểu trước cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giáo cao nỗ lực và những đóng góp của ngành y tế cả nước nói chung, ngành y tế TP HCM nói riêng, lực lượng đi đầu trong công tác phòng chống dịch đã dũng cảm, hy sinh, cống hiến quên mình cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố trong chăm sóc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, sự bình yên của nhân dân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh đến thời điểm này, đỉnh dịch tại TP HCM đã qua nhưng những khó khăn hiện vẫn còn rất lớn và nhiều thách thức. Do vậy, thành phố cần tiếp tục ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động tiêm chủng vắc-xin và năng lực điều trị Covid-19; đồng thời tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động phòng chống dịch trong thời gian qua để đề ra phương án, kế hoạch kiểm soát rủi ro ở mức độ rộng hơn sau khi mở cửa trở lại.

Chủ tịch nước lưu ý trong thời gian tới, thành phố cần tiếp tục nâng cao vai trò hệ thống y tế cơ sở, y tế công cộng trong công tác hướng dẫn, vận động nhân dân bình tĩnh, thích ứng an toàn với tình hình mới. Hệ thống y tế thành phố cần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động để sẵn sàng đảm nhiệm những phần việc sau khi lực lượng tình nguyện rút đi, cũng như sức ép do tình hình dịch bệnh từ các tỉnh - thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, chỉ đạo của Chủ tịch nước, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết thời gian tới, kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế của thành phố dựa trên 3 trụ cột chính. Thứ nhất, củng cố hệ thống y tế với y tế cộng đồng, y tế điều trị và y tế phục hồi; phát huy hiệu quả mô hình điều trị 3 tầng, củng cố hệ thống y tế cơ sở. Thứ hai, bảo đảm an sinh xã hội, đưa người lao động về quê hay trở lại thành phố. Thứ ba, trong khi chờ đợi chính sách của trung ương, thành phố sẽ thí điểm cơ chế chính sách đặc thù huy động các nguồn lực xã hội cho sự phát triển của thành phố.

Quốc hội sẽ bàn quyết sách về phục hồi kinh tế Chủ tịch Quốc hội thông tin như vậy tại các buổi tiếp xúc của Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng với cử tri huyện Tiên Lãng và quận Hồng Bàng. Cụ thể, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ bàn quyết sách cùng với chiến lược, kế hoạch tổng thể mang tính bài bản về phòng chống dịch; kế hoạch tổng thể phục hồi kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa sau đại dịch để bảo vệ sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần cho nhân dân. Tr.Đức