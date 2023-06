Ghi nhận của phóng viên, 20 giờ ngày 25-6, tốp xe trên 7 chiếc, mang logo "Bình Phong" có mặt tại công trình số 73 Quang Trung (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Bên trong công trình, một máy múc hoạt động hết công suất để chuyển đất, cát lên thùng xe.



Ăn no hàng, các xe ben loại 2 trục BKS 43H-014.25, 43C-088.11, 43C-180.70, 92C-200.48, 43C-073.68, 92C-044.34, 92C-006.78,43H-014.54, 43H-018.50,…đem đất cát đến đổ tại tuyến đường đang thi công (đường Đinh Liệt nối dài, quận Cẩm Lệ). Tổng hành trình gần 10km.

Xe ben BKS 92C-200.48 chở đất cát có ngọn, rơi vãi khắp nơi trên đường Trần Phú tối 30-5

Xe ngang nhiên vào đường cấm tải trọng cạnh trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Nhiều phương tiện trong đoàn xe "Bình Phong" có hành vi che, làm mờ biển số xe

Xe chờ "ăn hàng" tại công trình 73 Quang Trung

Không chỉ đêm 25-6, trước đó, phóng viên ghi nhận hoạt động của đoàn xe được thực hiện xuyên suốt, bắt đầu từ cuối tháng 5-2023 với khung giờ hoạt động từ 20 giờ đến 2 giờ sáng. Mỗi giờ, có không dưới chục chuyến xe ra vào đường cấm được thực hiện trót lọt.

Đơn cử, đêm 30-5, đoàn xe mang logo "Bình Phong" từ công trình 73 Quang Trung, bắt đầu đại náo phố đêm Đà Nẵng trên các tuyến Trần Phú, 2 Tháng 9, Nguyễn Phước Lan,… Đoàn xe chạy gần 15km, đích đến là một công trình xây dựng trường học nằm trên đường Mai Đăng Chơn (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Đêm 31-5, đoàn xe tiếp tục nối đuôi nhau di chuyển vào "ăn hàng". Xe ngang nhiên hoạt động như chốn không người, lấn làn, bóp còi inh ỏi... Các xe đi qua hàng loạt tuyến đường cấm xe có tải trọng trên 2,5 tấn như Quang Trung, Ông Ích Khiêm, Bạch Đằng,…

Đoàn xe chở đất có ngọn, che chắn tạm bợ, bụi bay mù mịt, hoạt động nhiều ngày nhưng tuyệt nhiên không thấy cơ quan chức năng nào phát hiện, xử lý.

Ghi nhận của phóng viên, đoàn xe liên tục hoạt động từ cuối tháng 5 đến nay...

...nhưng không hề thấy cơ quan chức năng phát hiện, xử lý

Xe BKS 43C-072.68 đi vào đường cấm Ông Ích Khiêm (đêm 25-6) làm ách tắc giao thông

Chứng kiến cảnh đoàn xe liên tục bóp còi tranh dành đường, nguy cơ TNGT hiện hữu, người dân sống gần công trình 73 Quang Trung thắc mắc tại sao ngay giữa trung tâm TP Đà Nẵng, sát cạnh tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố nhưng các đối tượng vẫn lộng hành.

"Thời gian trước, bị báo chí phản ánh sai phạm, công trình này đóng cửa một thời gian. Nhưng gần đây lại hoạt động rầm rộ, xe tải ra vào đường cấm liên tục. Không thấy cơ quan chức năng lên tiếng, xử lý?", một người dân đặt câu hỏi.

Ông Trần Lành, Chánh Thanh tra Sở GTVT TP Đà Nẵng, cho biết xe tải trọng lớn bị cấm lưu thông trên các tuyến Quang Trung, Trần Phú, Ông Ích Khiêm, Bạch Đằng,… Thời gian qua, thanh tra Sở GTVT đã quyết liệt nhưng lực lượng không thể có mặt 24/24 để xử lý hết các trường hợp vi phạm.

"Chúng tôi sẽ lên kế hoạch tuần tra từ 19 giờ đến 21 giờ để xử lý các trường hợp này", Chánh Thanh tra Sở GTVT nói.

Tài xế phớt lờ biển cấm tại các tuyến Quang Trung, Trần Phú, Ông Ích Khiêm, Bạch Đằng,...

Đất cát lấy từ 73 Quang Trung được đưa vào sử dụng tại công trình trường học trên đường Mai Đăng Chơn (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng)

Đêm 25-6, đất cát được tập kết tại tuyến đường đang thi công (đường Đinh Liệt nối dài, quận Cẩm Lệ)

Khoảng 20 giờ 30 ngày 26-5, ngay khi đoàn xe đang hoạt động, phóng viên liên lạc với lực lượng thanh tra giao thông để phối hợp xử lý thì ông Trần Lành cho biết hiện chưa có kế hoạch nên tốt nhất phóng viên liên hệ với CSGT.

Mang điều này trao đổi với đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, phóng viên được biết việc xử lý vi phạm tại tuyến quận, huyện được Ban Giám đốc giao cho Công an quận, huyện theo thẩm quyền.

Do vậy, phóng viên liên lạc với lãnh đạo Công an quận Hải Châu nhưng không thành. Sau đó, phóng viên đem vụ việc trao đổi với Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Ông Viên trả lời đã nắm vụ việc và sẽ có phương án chỉ đạo, xử lý.