Liên quan đến sự việc ông Đoàn Ngọc Hải gửi thư trên Facebook đòi lại 106 triệu đồng chuyển xây nhà cho người nghèo ở huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), chiều 10-4, bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nam Trà My, cho biết đã liên hệ với ông Đoàn Ngọc Hải để giải thích.



Qua trao đổi, ông Đoàn Ngọc Hải nói rằng trước đó hai bên đã thống nhất hỗ trợ xây 2 căn nhà, mỗi căn 60 triệu đồng, việc huyện Nam Trà My đưa số tiền đó vào quỹ chung của Ban cứu trợ huyện để hỗ trợ 40 triệu đồng/căn nhà là không đúng tinh thần và quy định xây nhà tình thương.

Tin nhắn trao đổi giữa bà Huệ và ông Đoàn Ngọc Hải ngày 10-4 được ông Hải chia sẻ công khai trên Facebook

Tuy nhiên, bà Huệ khẳng định sau khi Chánh Văn phòng Huyện ủy Nam Trà My cho số điện thoại và nói rằng ông Hải muốn chia sẻ cho bà con Nam Trà My một khoản tiền để làm nhà, chỉ một lần bà gọi điện và gửi số tài khoản của Ban cứu trợ huyện Nam Trà My cho ông Hải.

Lúc đó, bà Huệ có hỏi ông Hải ủng hộ nhân dân huyện bao nhiêu thì ông Đoàn Ngọc Hải nói chưa biết vì ngày mai có đoàn nào đó tổ chức buổi biểu diễn thiện nguyện, kêu gọi được bao nhiêu tiền thì sẽ chuyển bấy nhiêu. 2-3 ngày sau, ông Hải chuyển vào tài khoản của Ban cứu trợ huyện Nam Trà My hơn 106 triệu đồng. Khi đó, bà Huệ gọi điện 2 cuộc để báo đã nhận được tiền, gửi lời cảm ơn và thông tin sơ lược về phương án phân phối của huyện cho các hộ dân nhưng ông Đoàn Ngọc Hải không nghe máy. Bà Huệ nghĩ ông Đoàn Ngọc Hải bận việc nên không gọi, nhắn tin nữa mà dự định sẽ lập trang mạng công khai số tiền của ông Hải và các cá nhân, tổ chức hỗ trợ huyện.

Bà Huệ nói rằng vì không theo dõi Facebook của ông Hải nên không biết rằng ông yêu cầu làm 2 căn nhà với kinh phí 60 triệu đồng/căn, cũng không biết là ông Hải sẽ chuyển thêm 14 triệu đồng như tin nhắn ông trao đổi hôm nay.

Ông Đoàn Ngọc Hải bên trẻ em nghèo

Sau khi nghe bà Huệ giải thích, ông Đoàn Ngọc Hải nói rằng ông thường xuyên lái xe, mỗi ngày nhận hàng trăm cuộc gọi nên không tiện nghe máy, ông thường nói với mọi người hãy nhắn tin, ông sẽ phản hồi. Ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị huyện Nam Trà My sớm lập danh sách và tổ chức xây nhà cho 2 hộ nghèo. Ông sẽ bỏ tiền túi hỗ trợ thêm 14 triệu đồng để đủ tiền làm 2 căn nhà.

Tuy nhiên, đến chiều 10-4, ông Hải đã thay đổi ý định. Trên Facebook của mình, ông Hải cho hay những phát biểu của bà Huệ với Báo Người Lao Động không hề đúng với những tin nhắn mà bà Huệ đã gởi cho ông cách đó 39 ngày.

"Sáng nay qua tin nhắn với chị, tôi cũng không ngờ lại phân bổ 40 triệu đồng/1 hộ không đúng với tinh thần ban đầu và không đúng với những quy định về xây nhà tình thương là 60 triệu đồng/1 căn. Thậm chí, nhà tình thương nếu cần phải tăng lên 70-80 triệu đồng mới đúng với tình hình tăng giá vật liệu xây dựng của thị trường.

Tôi nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây, đọc bài báo này xong tôi quyết định sẽ không chuyển tiếp 14 triệu đồng cho Nam Trà My nữa và tôi mong nhận lại ngay 106 triệu đồng từ Nam Trà My càng sớm càng tốt để tiến hành xây dựng 1 căn nhà 120 triệu ở thành phố Hội An - Quảng Nam cho 3 người bị tâm thần tại nơi đây" – ông Hải viết.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động qua Zalo, ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định bà Huệ nói rằng ngoài cuộc gọi duy nhất bà điện cho ông để xác nhận danh tính của bà và gửi số tài khoản của ban cứu trợ huyện ra, 2 người không có nhắn tin, trao đổi là không đúng.

Trước lời giải thích của bà Huệ rằng không biết ông Hải chuyển 106 triệu đồng để xây dựng 2 căn nhà nên đã để số tiền trên vào quỹ chung của Ban cứu trợ huyện Nam Trà My để hỗ trợ 40 triệu/căn nhà, ông Hải chuyển cho chúng tôi xem nội dung bài viết trên Facebook của ông vào ngày 24-2 và cho hay đã chuyển bài viết này cho bà Huệ xem vào ngày 27-2 (xem ảnh).

Tin nhắn ông Đoàn Ngọc Hải trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động. Ông Hải cho biết đã gửi bài viết (ảnh trên) cho bà Nguyễn Thị Huệ xem

Phóng viên Báo Người Lao Động đặt thêm câu hỏi vì sao trước khi đăng bài viết yêu cầu huyện Nam Trà My chuyển lại tiền, ông Hải không liên hệ với bà Huệ để hỏi lại việc sử dụng số tiền đó ra sao, bởi vì huyện có thể sai nhưng người dân nghèo thì không sai gì, nếu phải chuyển lại tiền thì người dân phải chịu thiệt thòi, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi từ ông Đoàn Ngọc Hải.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 10-4, trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Đoàn Ngọc Hải đã có bức thư gửi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Trong thư, ông Hải cho biết vào ngày 2-3, ông đã chuyển cho huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc mỗi địa phương 106 triệu đồng để xây nhà tình thương cho người nghèo.

Đến nay, đã 1 tháng 8 ngày trôi qua và sau nhiều lần ông Hải "viết bài viết cảnh báo", yêu cầu nhắn tin báo tình hình xây nhà cho người nghèo vì mùa mưa sắp đến và nhắc nhở các địa phương khẩn trương làm việc này để ông báo cáo lại với các nhà hảo tâm. Dù vậy, đến nay ông chưa nhận được phản hồi.

Ông Đoàn Ngọc Hải cũng cho biết có 5 thị xã, huyện khác sau khi nhận tiền cùng thời điểm trên đều đã thi công nhà tình thương cho đồng bào nghèo và nhắn tin báo về máy điện thoại cho ông. Sau đó, ông Hải đều đăng bài báo cáo để mọi người được biết.

Ông Hải nói rằng 2 địa phương trên đã "vô cảm", "vô trách nhiệm" trước người dân, đồng thời yêu cầu huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc chuyển trả lại 106 triệu đồng để ông chuyển cho các địa phương khác làm nhà cho người nghèo.