Duy là kẻ trực tiếp lôi kéo khoảng 100 đối tượng khác chặn ô tô trên cao tốc để đua xe với tốc độ cao, gây mất an ninh trật tự, khiến dư luận bức xúc.



Công an TP Thủ Đức đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với 5 "quái xế" gồm: Nguyễn Hoàng Thái Duy (SN 1993), Nguyễn Phú Trung (SN 1999), Trần Minh Nhật (SN 2000), Nguyễn Việt Anh (SN 1995), cùng ngụ TP Thủ Đức, TPHCM và Đỗ Tiến Dũng (SN 1999) ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 19-4, VKSND TP Thủ Đức đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng trên.



Clip các đối tượng chặn cao tốc đua xe được người dân quay lại

Theo đó, Duy được xác định là đối tượng đóng vai trò lôi kéo Nhật, Trung, Anh sử dụng mô tô phân khối lớn, thay đổi kết cấu, tham gia cùng 100 mô tô các loại để chặn ô tô trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây để đua xe với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự, khiến dư luận bức xúc.

5 "quái xế" đã bị khởi tố, bắt tạm giam

Tại cơ quan chức năng, Duy khai: "Em thấy tụi bạn buồn nên rủ đua xe để xả stress!". Đối tượng còn cho biết từ ngày cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, Duy luôn cảm thấy dằn vặt, hối hận bởi hành vi gây mất trật tự an ninh xã hội, khiến dư luận bức xúc của mình.

Duy hy vọng sự ăn năn, hối cãi của mình sẽ được pháp luật khoan hồng để sớm được về với gia đình.

Tuy nhiên, đối với hành vi "Tổ chức đua xe trái phép", chưa xác định được đối tượng tổ chức và đối tượng đua xe cùng Duy và đồng phạm. Vì thế, chưa đủ cơ sở xác định hành vi của Duy cấu thành tội "Tổ chức đua xe trái phép".

Bị can Nguyễn Hoàng Thái Duy tại cơ quan chức năng.

Đối với Dũng, cơ quan chức năng xác định đây là đối tượng thường xuyên kích động, rủ rê các đối tượng khác tụ tập để đua xe.

Ngày 19-3, Dũng không tham gia đua xe nhưng có hành vi cổ vũ, kích động tinh thần các đối tượng trực tiếp đua xe và đi theo đoàn đua. Hành vi của Dũng cấu thành tội "Gây rối trật tự công cộng.

Bị can Đỗ Tiến Dũng tại cơ quan chức năng

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sau khi xảy ra vụ việc, cùng ngày Dũng đã lên mạng xã hội Facebook để đăng bài "khoe chiến tích" tổ chức chặn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây để đua xe.

Tại cơ quan chức năng, Dũng khai việc "khoe chiến tích" trên Facebook nhằm "câu like" để dễ dàng bán xe độ, phụ tùng xe thông qua trang Facebook của mình.

Liên quan đến vụ án, thiếu tá Hoàng Anh Tài, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức cho biết: "Do địa bàn TP Thủ Đức có nhiều tuyến đường vừa được làm xong, vắng vẻ và khá rộng nên thời gian gần đây nhiều đối tượng đã liên tục đến tổ chức đua xe. Thời gian sắp tới, Công an TP Thủ Đức sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những đối tượng tổ chức đua xe trái phép".

Thiếu tá Hoàng Anh Tài, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức phát biểu liên quan đến vụ án.

Trước đó, sáng 20-3, mạng xã hội xôn xao clip quay lại cảnh hàng trăm "quái xế" tụ tập, gây rối trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây. Clip do người dân tại một chung cư gần cao tốc ghi lại.

Theo nội dung đoạn clip, rất đông xe máy rú ga chặn đầu ô tô, xe tải đang lưu thông khiến tài xế các phương tiện này không thể di chuyển, xếp hàng dài trên đường. Sau đó, nhóm xe máy cùng nhau so kè, phóng bạt mạng trên đường.

Tiếng nẹt pô inh ỏi khiến nhiều người dân sống ở khu vực lân cận phải thức giấc.