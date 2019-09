Ngày 21-9, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết hung thủ dùng súng truy sát vợ chồng anh trai, khiến người chị dâu tử vong đã dùng súng tự sát và tử vong khi lực lượng công an vây bắt.



Nguyễn Văn Có đã tự sát

Trước đó, vào trưa cùng ngày, khi phát hiện Nguyễn Văn Có đang lẩn trốn tại một vườn cây của người dân tại ấp 2 (xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) cách hiện trường gây án 15 km, lực lượng công an nhanh chóng vây ráp để bắt giữ nghi can. Mặc dù lực lượng công an thuyết phục, vận động nhưng có Có vẫn cầm súng cố thủ và bỏ chạy trốn. Khi lực lượng công an ép sát vòng vây, Có đã dùng súng bắn vào người tự sát.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, trưa 19-9, Nguyễn Văn Có hận anh trai là ông Nguyễn Văn Thấy (70 tuổi; tại ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) bán đất lúc trước là nơi chôn cất mẹ nên đã tìm đến nhà anh mình và bắn bị thương ông Thế, rồi sau đó bắn chết chị dâu là bà Bùi Thị Đàn (70 tuổi, vợ ông Thấy).

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Có bỏ trốn khỏi hiện trường.